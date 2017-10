Na Times Squaru se bosta odprli restavracija Oglaševalci in pekarna Igre lakote

Lionsgate širi imperij

2. oktober 2017 ob 10:38

New York - MMC RTV SLO

Lionsgate je za leto 2019 napovedal nov pokrit zabaviščni center na Times Squaru v New Yorku z vrsto atrakcij, navdahnjenih po filmskih in TV-uspešnicah tega produkcijskega studia.

Studio pri projektu Lionsgate Entertainment City (zabaviščno mesto Lionsgate) sodeluje s španskim upravljavcem zabaviščnih parkov Parques Reunidos.

Med drugim načrtujejo odprtje restavracije v uglajenem, retroslogu Oglaševalcev (Mad Men), poligon z ovirami po vzoru filma Razcepljeni (Divergent) in strelišče, postavljeno po vzoru Johna Wicka, na katerem bodo obiskovalci lahko streljali na virtualne napadalce.

Ljubitelji franšize Igre lakote se bodo po pekovske dobrote lahko napotili v Peetino pekarno ali slaščičarno The Capitol, po filmu pa bodo zgradili tudi simulator letenja.

Tematski parki po Aziji

"Z navdušenjem začenjamo na Manhattnu partnerstvo s Parques Reunidos in se že veselimo širitve našega zavezništva v druga večja ameriška in evropska mesta," je povedala Jenefer Brown, podpredsednica studia Lionsgate.

Zabaviščni center na Times Squaru sledi Lionsgatovemu tematskemu parku v Južni Koreji, ki naj bi se odprl leta 2019 in v katerem bodo zgradili atrakcije po filmskih franšizah Somrak in Zdaj me vidiš (Now You See Me). Studio podobne parke načrtuje še na Kitajskem in v Dubaju.

K. S.