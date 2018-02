"Ojoj, to pa boli" - najbolj dramatični padci v Pjongčangu

Padci v skoraj vseh disciplinah

20. februar 2018 ob 14:10

Pjongčang - MMC RTV SLO

Vratolomne akrobacije v snežnem žlebu, hitrostne dirke na ledu, skoki, piruete in še kaj ... fizične sposobnosti tekmovalcev na olimpijskih igrah včasih jemljejo dih. Spet drugič pa brez sape ostanemo, ko ugledamo kakšen njihov padec.

Zaradi velikih hitrosti ali pa svojih zahtevnih koreografij na zadnji plati najpogosteje pristanejo drsalci, občasno tudi smučarji, ki jih zanese iz idealne smeri, nesrečno je med tekmo padla celo tekmovalka v krlingu Anastazija Brizgalova, ki se je spotaknila ob svoj kamen.

Najbolj dih jemajoče so akrobacije deskarjev in smučarjev v snežnem žlebu, zato je ob padcih tekmovalcev še težje zadržati vzklike zaskrbljenosti - nekatere nesreče so namreč videti res srhljivo.

Spodaj si lahko ogledate nekaj padcev, ki jih je fotografom uspelo ujeti v svoje objektive ob ravno pravem trenutku.

