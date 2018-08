Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 11 glasov Ocenite to novico! Bartonovo občinstvo ni omejeno zgolj na ljudi. Foto: YouTube Sorodne novice Foto: Slontastično praznovanje tajskih velikanov Dodaj v

Pianist s klasično glasbo pomirja slepe slone

Izvaja dela klasičnih skladateljev

5. avgust 2018 ob 15:04

Bangkok - MMC RTV SLO

Pianist Paul Barton tako kot večina njegovih stanovskih kolegov svojo glasbo rad deli z občinstvom, ki pa je v njegovem primeru nekoliko drugačno, saj igra slepim slonom.

Barton, ki se je pred 20 leti preselil na Tajsko, že leta sodeluje z okoljevarstveno organizacijo Slonji svet, ki skrbi za stare, zlorabljene, bolne in slepe slone. Barton pravi, da mu sodelovanje z organizacijo omogoča, da združi svojo ljubezen do glasbe in živali.

57-letni Britanec je od leta 2012, ko je slone obiskal prvič, redni obiskovalec zavetišča. Dela skladateljev klasične glasbe pa slonom igra večkrat na teden.

Glasba slone pomirja

Barton pravi, da se po navadi tudi najbolj nemirni sloni, ko zaslišijo klasično glasbo, umirijo. "Če slonu igrate klasično glasbo, nekaj tako lepega in brezčasnega, nekaj, v čemer ljudje uživamo že stoletja, se obnašanje slonov popolnoma spremeni. Reakcija slona, ki prvič sliši glasbo, je neprecenljiva," pravi Barton. "Med slonom in mano se splete posebna vez, z njim komuniciram v drugem jeziku," je opisal univerzalni jezik glasbe.

Poleg tega, da Barton slone z igranjem pomirja, pravi, da se skuša slonom po pisanju portala My Modern Met skozi glasbo tudi opravičiti. "Sloni že predolgo služijo ljudem. Uporabljali smo jih v vojnah, jim nalagali težko delo in jih pobijali. S tem, kar počnem, se skušam slonom opravičiti za vse gorje, ki smo jim ga kot vrsta povzročili."

Sa. J.