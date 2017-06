Po pogovoru Melanie in papeža zatajila slovenska kulinarična diplomacija

Na naključne dogodke bi se morali nemudoma odzvati

1. junij 2017 ob 20:52

Mengeš - MMC RTV SLO/STA

"Če bi imeli privzgojeno, kaj storiti takoj po dogodku, kot je bilo srečanje pri papežu, bi znali pravilno reagirati - čez 10 dni v Londonu pripraviti veseli dan slovenske potice," se je pridušal etnolog Janez Bogataj.

Spomnimo: papež Frančišek in ameriška prva dama Melania Trump sta se ob nedavnem srečanju v Vatikanu pošalila na račun prehranjevalnih navad ameriškega predsednika in papež je vprašal Melanio, ali Donalda hrani s potico.

Vir v Vatikanu je pozneje pojasnil, da je Frančišek ljubitelj slovenske potice, da vedno povpraša po tej orehovi sladici, ko se sestane s kom iz Slovenije.

Melania in papež kot ambasadorja slovenskega turizma

"Imeti moramo dolgoročne strategije, ki morajo preživeti vlade, loviti korak s tehnološkim razvojem, iskati priložnosti za medsektorska sodelovanja doma in v tujini ter nemudoma reagirati na naključne dogodke," je v okviru petega Zelenega foruma poudarila Sonja Sibila Lebe z Univerze v Mariboru ter ob tem spomnila na omenjeni pogovor med Melanio Trump in papežem.

Lebetova meni, da bi morali obema podeliti listino ambasadorjev slovenskega turizma.

Slovenija nima kulinarične diplomacije

Temu je prikimal tudi Janez Bogataj, ki je obenem opozoril, da Slovenija nima kulinarične oz. gastronomske diplomacije.

"Če bi imeli privzgojeno, kaj storiti takoj po dogodku, kot je bilo srečanje pri papežu, bi znali pravilno reagirati - čez 10 dni v Londonu pripraviti veseli dan slovenske potice ter tja poslati dva informatorja in voznika, ki bi potice peljal. Ni treba cele delegacije," je prepričan etnolog.

"Tajska je pred leti naredila takšen dan v Londonu in na Tajskem se je turistični obisk v naslednjih šestih mesecih povečal za 80 odstotkov," je ob tem spomnil.

T. H.