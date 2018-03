Polarne žalosti je konec! Medved Siku je srečno zaljubljen.

14-letna Talini je medveda popolnoma očarala

24. marec 2018 ob 16:47

Čikago - MMC RTV SLO

V čikaškem živalskem vrtu Lincoln Park Zoo je ozračje zelo napeto. Srce enega izmed tamkajšnjih polarnih medvedov je namreč ogrela nova sostanovalka - polarna medvedka Talini.

Medvedko Talini so oskrbniki živalskega vrta v Čikagu prepeljali iz Detroita. Čeprav je razigrana medvedka očarala vse delavce živalskega vrta, pa je tem še ni uspelo spoznati. Ves čas je namreč v družbi osemletnega medvedka Sikuja, ki s svoje nove izbranke kar ne more odmakniti pogleda. Oskrbniki so za ameriške medije povedali, da takšni kemiji med medvedi še niso bili priča.

Čeprav so oskrbniki sprva menili, da je bolje, da Talini še nekaj tednov skrivajo pred očmi javnosti in ji tako omogočijo, da se dodobra privadi na novo bivališče, so si pred nekaj dnevi premislili. Odločili so se, da ji predstavijo še druge dele živalskega vrta in preostale predstavnike čikaške medvedje druščine.

Izkazalo se je, da je Talini medvedja družba zares primanjkovala. Z medvedom Sikujem se je namreč nemudoma ujela. "Naša pomoč pri spoznavanju medvedka in medvedke ni bila potrebna. Led sta prebila kar sama, njuno druženje pa poteka brez kakršnih koli prepirov," so še sporočili iz čikaškega živalskega vrta.

Lani Siku ni imel sreče

Oskrbniki so zelo veseli, da se medveda dobro razumeta. Lanski "medvedji zmenki" namreč niso bili tako uspešni. "Lani je bilo v našem živalskem vrtu začutiti veliko polarne žalosti," je za ameriške medije povedal eden izmed oskrbnikov in pojasnil, da je bila medvedka Kobe, ki so jo v živalski vrt pripeljali februarja lani, stara skoraj dvakrat toliko kot Siku. Čez nekaj časa je zbolela, zato so jo uspavali.

Dave Bernier, glavni oskrbnik živalskega vrta, je dodal še, da kemije med medvedi ni mogoče prisiliti, ne gre pa zanikati, da je Talini Sikuja popolnoma obnorela. "Zelo dobro komunicirata," je še dodal Bernier.

Ker je medvedek Siku še precej mlad in posledično s predstavnicami nasprotnega spola še precej neizkušen, so skrbniki živalskega vrta veseli, da so Talini v živalskem vrtu Detroit oskrbniki že predstavili predstavnikom moškega spola. Povedali so, da je Talini tista, ki spodbuja njuno komunikacijo, Siku pa ji sledi na vsakem koraku.

Njihovo razmnoževanje je ključnega pomena

Ameriški živalski vrtovi si v okviru načrta za ohranjanje polarnih medvedov prizadevajo, da bi se medvedi tudi znotraj območij, na katerih medvedi živijo pod nadzorom človeka, razmnoževali čim uspešneje. Podnebne spremembe namreč močno vplivajo na zmanjšanje števila polarnih medvedov, odkrivajo raziskave, ki zaobjemajo vsa območja, kjer živijo beli kosmatinci. Zaradi lakote medvedi žrejo svoje mladiče, na seznam ogroženih živali pa so uvrstili že leta 2008. Polarni medved je tako prva žival, ki se je na seznam uvrstila zaradi podnebnih sprememb oziroma segrevanja ozračja.

