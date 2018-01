Premierkina nosečnost na Novi Zelandiji sprožila pletilsko norijo

Ardernova naj bi rodila junija

24. januar 2018

Auckland - MMC RTV SLO

Novica, da novozelandska premierka Jacinda Ardern pričakuje naraščaj, je sprožila nepričakovano akcijo množičnega pletenja v državi.

K temu je sprva šaljivo pozvala Novozelandčanka Heather McCracken, ki trenutno živi v ZDA. McCrackenova je v ponedeljek na Twitterju zapisala, da se je zbudila z željo po pletenju za Jacindinega otroka. "Kdo je z mano?" je pozvala sledilce in zraven pripisala ključnik #KnitForJacinda (PletenjeZaJacindo).

Svoje pletilsko znanje je ocenila kot povprečno, a kljub temu ji je uspela lepa pletena kapica v bež barvi. Nato pa je ugotovila, da bi bilo oblačila bolje podariti tistim otrokom, ki jih bodo bolj potrebovali kot premierka in dogovorila se je s pediatrično kliniko v Aucklandu, da jim bo prinesla nekaj svojih izdelkov. Tako bodo novorojenčki iz porodnišnice odšli domov oblečeni v topla volnena oblačila.

Njena pobuda pa se je širila in razvijala, odziv Novozelandk je bil neverjeten. Političarka Deborah Russell je bila ena prvih, ki je prijela za pletilke in prek družbenih omrežij delila sliko kapice, ki jo bodo darovali v imenu Jacindinega otroka. Izdelkov se je že v prvih nekaj dneh nabralo precej, akcija pa bo trajala še nekaj mesecev.

Ne želi izdati spola

37-letna premierka Jacinda Ardern je v petek sporočila, da s partnerjem Clarkom Gayfordom, ki je voditelj televizijskih oddaj o ribolovu, pričakujeta prvega otroka. Na Instagramu je zapisala, da bo opravljala vlogo premierke in mame, Gayford pa bo ostal doma in skrbel za otroka. Po napovedih naj bi rodila junija, dejala pa je, da si bo vzela le šest tednov porodniškega dopusta, nato pa se bo vrnila na delo.

Da je noseča, je izvedela dva tedna prej, preden je 26. oktobra lani prisegla kot premierka. Spola otroka javnosti namenoma ni izdala, saj ne želi biti "zasuta z oblačili za določen spol".

Z rojstvom otroka bo postala druga predsednica vlade na svetu, ki bo rodila na položaju. Prva je bila takratna pakistanska premierka Benazir Buto leta 1990, ko je rodila deklico. "Nisem prva ženska, ki dela več stvari hkrati," je dejala in dodala, da je zelo vesela in vznemirjena. "Zasebno se zelo veselim nove vloge mame, hkrati pa ostajam osredotočena na svoje delo in dolžnosti kot predsednica vlade."

Also I finished my first hat #knitforjacinda pic.twitter.com/Te9ZiABFNI — Heather McCracken (@HeatherKMcC) January 23, 2018

A baby hat, with a tiny turban tie. Made with love for our babies, and Waikiwi wool: merino, possum and alpaca. More to be made, and donated to Waitakere Hospital. #KnitForJacinda @jacindaardern pic.twitter.com/gM2y7q1gii — Deborah Russell MP (@BeeFaerie) January 22, 2018

Hat number 2, made in the bus on the way to Ratana. A little bit of finishing work to do when I’m reunited with my craft bag. #Ratana #KnitForJacinda pic.twitter.com/yhv7p8iZre — Deborah Russell MP (@BeeFaerie) January 24, 2018

If you're joining the #knitforjacinda movement - we're talking to the Middlemore Foundation wool programme after 1pm about what's best to knit for babies in need pic.twitter.com/IVa1NgmnmG — Jesse Mulligan 1–4 (@JMulliganRNZ) January 22, 2018

