"Preveč zapeljive" stevardese mečejo slabo luč na državo?

Razprava o uniformah v malezijskem parlamentu

20. december 2017 ob 12:11

Kuala Lumpur - MMC RTV SLO

Trije nizkocenovni malezijski letalski prevozniki so se znašli pod udarom kritik v tamkajšnjem parlamentu, saj sta dva poslanca vladajoče stranke opozorila, da uniforme njihovih stevardes razkrivajo preveč.

V parlamentu so razpravljali o določilih glede malezijske komisije za letalstvo, a največ časa so namenili razpravi o videzu stevardes nekaterih malezijskih letalskih družb. Na udaru so se znašle živo rdeče uniforme družbe AirAsia, oranžne enodelne obleke prevoznika Firefly in delno prosojne uniforme prevoznika Malindo.

Poslanec Datuk Abdullah Mat Yasim je opozoril, da oblačila stevardes teh družb preveč razkrivajo in lahko celo spolno vzburijo potnike med letom. "Takšna oblačila, ki nedvomno privabljajo poglede, ne predstavljajo islama, ki je v Maleziji najbolj razširjena religija. Komisija za letalstvo bi morala postaviti strožja pravila," je dejal in dodal: "Če stevardese nosijo zapeljiva in nespoštljiva oblačila, si lahko turisti o Maleziji ustvarijo napačno sliko."

Pri svojem mnenju ni ostal sam, podprlo ga je še več poslancev. Eden izmed njih je dejal: "Moja žena je zaskrbljena vsakič, ko sam letim z Malindom ali AirAsio. Videz njihovih stevardes me spravlja v nelagoden položaj," je dejal po poročanju RT-ja.

Pri Malindu poslance moti, da so delno prosojne in preveč oprijete, še vedno pa so bolj sprejemljive kot uniforme dveh prej omenjenih družb, ker vsaj "pokrivajo občutljive dele telesa".

Na intervjuju le v spodnjicah

Prevoznik Malindo se je pred meseci znašel pod drobnogledom tudi zaradi neke druge stvari. Na razgovorih za nove članice letalskega osebja so od deklet zahtevali, da se slečejo do spodnjega perila. Izbruhnil je škandal, mnoge organizacije so od družbe zahtevale, da se dekletom opravičijo. Vodstvo podjetja pa je kritike zavrnilo z razlago, da so takšni pregledi del običajnega postopka in da so jih "na profesionalen način opravile ženske". "Takšen pregled je obvezen, da zagotovimo, da med nošenjem naše uniforme ne bodo vidne nikakršne telesne hibe ali znamenja."

A. P. J.