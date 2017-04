Pretežki stevardesi v pravno bitko z Aeroflotom

Aeroflot: Stevardese so obraz družbe

20. april 2017 ob 19:25,

zadnji poseg: 20. april 2017 ob 19:44

Moskva - MMC RTV SLO

Vsaj dve stevardesi tožita največjo rusko letalsko družbo Aeroflot, ker ju ta po njunem mnenju zaradi nekoliko močnejše postave diskriminira.

45-letna Irina Jeruzalemska od Aeroflota zahteva, da ji kot kompenzacijo plača milijon rubljev odškodnine (približno 17.000 evrov), ker jo je z mednarodnih poletov premestil na domače in ji tako zmanjšal prihodke.

Standardi: Vsaj 160 cm in ne več kot številka 48

Po njenem mnenju se ji je to zgodilo zato, ker je nekoliko pretežka. Kot je pojasnila Jeruzalemska, Aeroflot v svojih standardih zahteva, da so stevardese visoke vsaj 160 cm, hkrati pa ne smejo nositi večje konfekcijske številke od 48, medtem ko ima Jeruzalemska obleke velikosti 52.

Sodišče v Moskvi je na prvi stopnji zavrnilo tožbo Jeruzalemske, ki zdaj napoveduje pritožbo. Aeroflot bo iz podobnih razlogov kot Jeruzalemska tožila še ena stevardesa, Jevgenija Magurina.

Teža in videz stevardes zelo pomembna

Predstavniki Aeroflota so na sodišču povedali, da sta teža in videz stevardes na splošno zelo pomembna. "Stevardese so obraz letalske družbe. Stevardese nacionalnega letalskega prevoznika so tudi poslovna izkaznica države. Prvi vtis, ki ga obiskovalec Rusije dobi, je odvisen od videza stevardes," so dejali v družbi.

Nadaljevali so: "Težje oziroma močnejše stevardese se težje pomikajo po letalu in zagotavljajo brezhiben servis potnikom."

Vsak kilogram več pomeni 800 rubljev več za gorivo

Pri Aeroflotu so navedli, da vsak dodaten kilogram pomeni letno dodatnih 800 rubljev (14 evrov) za gorivo. Dodali so še, da imajo pravico določiti omejitve za telesno težo in velikost oblek svojih stevardes, sploh ker so potniki v raziskavi navedli, da imajo rajši vitkejše stevardese.

Aeroflot najvplivnejša ruska znamka

Aeroflot je po izboru mednarodne svetovalne družbe Brand Finance najvplivnejša ruska znamka. Premagala je tudi podjetja, kot so Gazprom, Sberbank in Rosneft. Aeroflot, ki je nastal že v času Sovjetske zveze, se je v zadnjih letih uspešno preobrazil v moderno družbo, ki ni nič več tarča posmeha zaradi godrnjavih stevardes in neokusne hrane. Zdaj ima Aeroflot, kot so zapisali pri Brand Finance, "najmlajšo posadko med vodilnimi letalskimi prevozniki".

A. V.