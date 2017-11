Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! V skladu za glavni dobitek vsak teden med tri in 35 milijonov evrov. Foto: Reuters Sorodne novice Video: 55 let iskanja lotokombinacije, ki bi iz Ljubljane popeljala na Havaje Dodaj v

Slovence bo za milijonarje delal tudi "Viking", nordijski loto

Prvo žrebanje, v katerem bo sodelovala tudi Slovenija, bo v sredo

14. november 2017 ob 16:24

Ljubljana/Hamar - MMC RTV SLO

Slovenci bomo lahko sodelovali v novi loterijski igri. Tudi k nam je namreč prišel priljubljeni Vikinglotto, prva mednarodna klasična igra na srečo v Evropi s skupnim skladom za glavni dobitek.

Boben se je prvič zavrtel leta 1993, prirejajo ga Norveška, Švedska, Danska, Islandija, Finska, Litva, Latvija in Estonija, zdaj pa se jim je torej pridružila še Slovenija. V skladu za "Vikinga" je vsak teden najmanj tri in največ 35 milijonov evrov, žrebanje pa poteka vsako sredo zvečer v Hamarju na Norveškem.

Prvo žrebanje, v katerem bodo sodelovali tudi slovenski igralci, bo tako jutri, v skladu za glavni dobitek pa je najvišja možna vrednost - torej 35 milijonov evrov, so sporočili z Loterije Slovenija.

Kako se igra? Igralec v igri Vikinglotto napove kombinacijo šestih številk iz množice od 1 do 48 in eno številko iz množice od 1 do 8. Kombinacije lahko igralec izbere sam ali pa se odloči za hitri izbor. V igri je osem vrst dobitkov, glavni dobitek je Viking oz. 6+1.

Kadar sklad za dobitek preseže 35 milijonov, bodo razliko nad tem zneskom skladno s pravili igre prenesli v sklad za dobitek 6, ki bo v tem primeru višji, dodajajo na loteriji.

T. H.