Šrilanka bo poskušala omejiti uvoz tuk-tukov

Močno ovirajo promet

21. oktober 2017 ob 13:06

Colombo - MMC RTV SLO, STA

Šrilanka namerava za zmanjšanje števila nesreč in gneče na cestah omejiti uvoz tuk-tukov. Skoraj petino nesreč s smrtnim izidom namreč povzroči to priljubljeno prevozno sredstvo.

"Imamo jih več kot milijon in naše ceste tega preprosto ne zmorejo več prenašati," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP minister za promet Nimal Siripala de Silva poudaril v parlamentu. Ob tem je dodal, da država uvoza sicer ne more prepovedati, lahko pa ga omeji.

V državi naj bi bilo 1,2 milijona tuk-tukov, ki močno dušijo pretočnost cest, priljubljeno prevozno sredstvo pa so predvsem zato, ker se potniki ne morejo obrniti na kakovosten sistem javnega prevoza. Poleg tega tuk-tuk taksiji za mnoge predstavljajo ključni vir dohodka, ravno njihov sindikat pa zahteva omejitev uvoza.

Skoraj vse šrilanške tuk-tuke so uvozili iz sosednje Indije, v veliki večini pa so v zelo slabem stanju. Z zaostritvijo pravil so januarja letos že uvedli obvezno sprednjo in zadnjo luč.

P. B.