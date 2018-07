Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ed Sheeran je veliki ljubitelj mačk. Foto: EPA Voščena lutka Eda Sheerana v mačji kavarni. Foto: AP Dodaj v

Tudi mački Eda Sheerana se lahko pohvalita s svojim profilom na Instagramu

Vpogled v življenje Edovih mačk

26. julij 2018 ob 19:19

London - MMC RTV SLO

Svet je bogatejši za še en "mačji profil" na družbenem omrežju Instagram. Svojima ljubljenkama – mačkama Dorito in Callipo – je profil ustvaril glasbenik Ed Sheeran.

"Mačji profil" je v 17 urah pridobil več kot 160.000 sledilcev. Profil bo oboževalcem pevca in ljubiteljem mačk ponujal vpogled v vsakodnevne pustolovščine Edovih kosmatink, piše BBC.

Ed je dobro znan po svoji ljubezni do živali. V javnosti se je že večkrat pojavil oblečen v majice, na katerih so bile natisnjene fotografije njegovih hišnih ljubljenčkov.

Tudi glasbenikovo voščeno lutko so namestili v mačjo kavarno Lady Dinah's Cat Emporium v Londonu, v kateri gostje pijejo kavo v družbi različnih mačk. "Glede na to, kako zelo rad ima živali, se nam je mačja kavarna v Londonu zdela odlična izbira in nekaj, kar bi zagotovo odobril tudi sam Ed Sheeran," je v izjavi pojasnil Edward Fuller, generalni direktor muzeja Madame Tussauds v Londonu.

Ed ni edini zvezdnik, ki je svojim domačim živalim ustvaril profil na družbenem omrežju. To je svojemu buldogu omogočila tudi Lady Gaga, sledile pa sta ji Kylie Jenner in Miley Cyrus.

Squad goals A post shared by Calippo & Dorito (@thewibbles) on Jul 25, 2018 at 4:21pm PDT

Muma’s gal A post shared by Calippo & Dorito (@thewibbles) on Jul 26, 2018 at 9:13am PDT

The wibs ! A post shared by Calippo & Dorito (@thewibbles) on Jul 26, 2018 at 5:43am PDT

K. Ši.