Savdska Arabija skuša zmanjšati odvisnost od nafte

Riad sprejema reforme, ki bodo prizadele revne

26. december 2017 ob 11:20

Riad - MMC RTV SLO, STA

Savdska Arabija je v proračunu za prihodnje leto predvidela, da bodo prihodki od prodaje nafte v proračunu predstavljali manj kot polovico vseh prihodkov. Država se trudi zmanjšati finančno odvisnost od nafte.

Kot je dejal kralj Salman, namerava Savdska Arabija delež naftnih prihodkov v proračunu do leta 2023 znižati na 43 odstotkov. Še leta 2014 je nafta v savdski proračun prispevala kar 90 odstotkov vseh prihodkov. Razliko so krili z višanjem obstoječih in uvajanjem novih davkov.

Savdska Arabija si prizadeva razvejati svoje tradicionalno v nafto usmerjeno gospodarstvo, ker padajoče cene te surovine zmanjšujejo dobičkonosnost trgovanja.

Država se zaradi nizkih cen nafte že vse od leta 2014 sooča s proračunskim primanjkljajem, imela naj bi ga tudi ob koncu letošnjega leta. Med letoma 2014 in 2016 je primanjkljaj dosegel 200 milijard dolarjev, letos naj bi se ustavil pri 53 milijardah.

Letos je savdsko gospodarstvo prvič v osmih letih doživelo padec gospodarske rasti, ki je bil posledica strogih varčevalnih ukrepov. Prihodnje leto pa namerava kraljevina povečati trošenje, da bo spodbudila gospodarsko rast. V primerjavi z letošnjim letom bodo trošenje povečali za 10 odstotkov, in sicer na 260,8 milijarde dolarjev.

Pol milijarde evrov za pomoč po reformah

Pred kratkim je Savdska Arabija odobrila dve milijardi rialov (445 milijonov evrov) za nov sistem socialne pomoči, s katerim želijo pomagati najrevnejšim, ki so jih prizadele gospodarske reforme. Denar so kot prvo mesečno nakazilo že nakazali na račune treh milijonov družin. Upravičenci bodo prejemali med 300 riali (67,5 evra) in 938 riali (211 evrov).

Višina mesečne pomoči bo po poročanju nemške tiskovne agencije DPA odvisna od števila družinskih članov, njihove starosti in skupnih prihodkov.

Savdska Arabija z namenom zmanjšanja odvisnosti od fosilnih goriv načrtuje reformni paket. Med drugim želi Riad uvesti davek na dodano vrednost in zmanjšati subvencije za elektriko in gorivo. To bo otežilo gmotni položaj družin z nižjimi prihodki, kar naj bi omilili z novim sistemom socialne pomoči.

B. V.