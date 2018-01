Savdijke prvič navijale na nogometni tekmi

13. januar 2018 ob 10:41

Džeda - MMC RTV SLO, Reuters

Nov korak v enakopravnosti spolov v Savdski Arabiji: v Džedi so se ženske prvič v zgodovini države udeležile nogometne tekme, kar so v objektiv budno ujeli tudi fotografi.

Na zelenici sta se pomerili ekipi Al Ahli in Al Bati, a več pozornosti od nogometašev so požele t. i. tribune za družine, na katerih so prvič navijaška gesla vzklikale Savdijke, ki so se pridružile možem in otrokom. Težko pričakovano novost so pristojne savdske oblasti napovedale oktobra lani, ko so sporočile, da bodo na stadionih v Džedi, Damamu in Riadu z novim letom uredili navijaške prostore za družine, kjer bodo lahko pesti stiskale tudi ženske. "Iskreno povedano, bi morali to odločitev sprejeti že zdavnaj," je dejala ena od udeleženk tekme. "Toda hvala Bogu je prišla odločitev, in upam, da bo to, kar se še obeta, še lepše za ženske."

Konservativna družba se počasi odpira

Odločitev, da ženskam dovolijo udeležbo na športnih dogodkih, je le ena od mnogih v zadnjih mesecih, s katerimi želijo oblasti, - predvsem je to zasluga 32-letnega kronskega princa Mohameda bin Salmana -, odpreti sicer zelo konservativno savdsko družbo. V četrtek je bila v Džedi prva avtomobilska razstava za ženske, pred nekaj meseci pa so oblasti tudi napovedale, da bodo lahko z junijem ženske sedle tudi za volan. Področje, na katerem želijo oblasti spremeniti stanje, je tudi šport. "Danes se jih s telesno vadbo in športom ukvarja le 13 odstotkov," pravi Hajfaa Al Saban, ki vodi eno od športnih organizacij, in dodaja, da želijo ta odstotek do leta 2030 dvigniti na 40 odstotkov.

