Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ariana Austin in Joel Makonnen sta se poročial 9. septembra. Foto: Instagram

Za poroko etiopskega princa le najboljše: 13 duhovnikov, dve kroni in množica svatov

Poročilo je "čisto navadno" Američanko

18. oktober 2017 ob 08:41

Washington - MMC RTV SLO

Sliši se kot pravljica: Nekega večera je v nočnem klubu sredi Washingtona mlada Američanka srečala princa svojih sanj. In na koncu se je izkazalo, da je čisto pravi princ.

Danes 33-letna Ariana Austin se dobro spominja tistega usodnega večera pred 12 leti, ko se je s prijateljico zabavala v nekem nočnem klubu v Washingtonu. K njima je pristopil čedni mladenič, ju pozdravil in jima navrgel (ne najboljši?) kompliment: "Videti sta kot iz oglasa za Bombay Sapphire (vrsta gina, op. p.)."

"Manj kot pet minut pozneje sem ji rekel: 'Ti boš moje dekle,'" pa je del usodnega prvega srečanja za New York Times opisal Joel Makonnen. Na začetku ji ni povedal za svoje modro poreklo, šele ko je njuna zveza postal resnejša, pa ji je razkril, da se ponaša z nazivom etiopski princ Joel in da je v resnici pravnuk legendarnega Haileja Selassieja I., zadnjega pravega etiopskega cesarja, ki je Etiopiji vladal kot 225. cesar Solomonove dinastije med letoma 1930 in 1974.

Čeprav ima rodbina skoraj biblično poreklo (ustanovitelja dinastije naj bi bila kralj Salomon in kraljica iz Sabe), se je Joel rodil leta 1982 v Rimu, kjer so njegovi starši (princ David Makonnen in princesa Adey Imru Makonnen) po etiopski revoluciji in zrušenju monarhije leta 1974, živeli v izgnanstvu. Pozneje so se preselili v Švico in si tam tudi ustvarili dom, piše na njegovi uradni spletni strani.

Odvetnik in poslovnež Joel zdaj živi med ZDA in Etiopijo, kamor se po padcu komunistične države leta 1991 spet lahko vrača. Tam živi tudi njegova 88-letna babica, vojvodinja vdova Hararska, sicer žena Selassiejevega drugega sina Mihaela, ki je umrl v prometni nesreči v 60. letih.

Joel sicer najverjetneje ne bo nikoli sedel na etiopski prestol, saj je šele peti v vrsti za prestol (po stricih Pavlu in Mihaelu, očetu Davidu in starejšem bratu Jokšanu), a je njegova poroka vseeno potekala po običajih etiopske pravoslavne cerkve in v vsem razkošju, ki pritiče članu kraljeve družine. Z Ariano sta se sicer zaobljubila v začetku septembra v ZDA, a je poroko kljub vsemu opravilo kar 13 pravoslavnih duhovnikov, ženin in nevesta sta bila odeta v razkošna kraljevska ogrinjala, na glavi pa sta nosila kroni, na podlagi fotografij, ki jih je par objavil na družbenih omrežjih, poročajo ameriški mediji.

What a beautiful moment! That royal kiss at the exit was priceless!! Today we are shooting the wedding of Prince Joel and his Queen Ariana @chezariana @jdmakonnen_jd Wedding Planner @favoredbyyodit #Arijo #currentsituation #habeshabrides A post shared by DC Based Wedding Photographer (@dotunayodeji) on Sep 9, 2017 at 1:54pm PDT

What a way to celebrate the Ethopian New Year!! Wishing the couple all the JOY #itiswritten #weddingbliss @munaluchibride #arijo #guyana #DC A post shared by Adrena Ifill Blagburn (@colorful_content) on Sep 12, 2017 at 5:51pm PDT

T. K. B.