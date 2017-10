"Zgodovinski dan za Panamo" - predsednik po uvrstitvi na mundial odredil državni praznik

Veselili so se tudi Islandci

11. oktober 2017 ob 13:51

Panama City - MMC RTV SLO, STA

Po torkovih zadnjih krogih celinskih kvalifikacij za uvrstitev na nogometno svetovno prvenstvo 2018 v Rusiji so v nekaterih državah noreli od veselja, v drugih rajali vso noč, v tretjih pa jokali od žalosti.

V Panami je tako po zmagi nad Kostariko z 2:1 izbruhnilo spontano veseljačenje, saj zmaga pomeni, da Panama prvič v svoji zgodovini potuje na mundial. Odločilni gol je v 88. minuti prispeval Roman Torres, panamski predsednik Juan Carlos Varela pa je takoj po tekmi odredil 24-urno praznovanje in dan razglasil za državni praznik. "Praznujte ta zgodovinski dan s Panamo, jutri je državni praznik," je Varela zapisal na Twitterju. Doma bodo poleg javnih uslužbencev in delavcev v zasebnem sektorju ostali tudi šolarji. "Praznujte ta dan skupaj s svojimi družinami," je še dejal predsednik.

Veselili so se tudi Islandci, ki so z uvrstitvijo na SP poskrbeli, da je Islandija postala najmanjša država, ki bo zaigrala na mundialu. Islandci, država z zgolj 335.000 prebivalci, so že lani opozorili nase, ko so zaigrali na evropskem prvenstvu, največji podvig pa jim je uspel v osmini finala, ko so premagali Anglijo. Tokrat so v kvalifikacijah za SP v skupini I zasedli prvo mesto s sedmimi zmagami, remijem in le dvema porazoma ter se neposredno uvrstili na SP. Svoj uspeh so proslavili z značilnimi vikinškimi vzkliki in ploskanjem, njihov selektor pa je navijače pozval, naj si gredo takoj uredit vizum za Rusijo.

Manj veseli pa so bili v Siriji. Tudi zanje je bila tekma proti Avstraliji zgodovinska, a so jo izgubili z 1:2 in skupnim izidom 2:3, za Avstralce pa je v 109. minuti zadel Tim Cahill. Sirski nogometaši so se po tekmi opravičili javnosti. "Sirskemu ljudstvu se opravičujem v imenu soigralcev. Upali smo, da bomo rojakom lahko pričarali nasmeške in veselje, naše razočaranje je velikansko," je po tekmi dejal napadalec sirske reprezentance Firas al-Khatib.

Sirija je svoje "domače" tekme zaradi vojnih razmer igrala v Maleziji, v kvalifikacijah pa se je zvrstila za Iranom in Južno Korejo.

T. K. B.