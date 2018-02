Lani v Evropi trikrat več obolelih za ošpicami

Zaradi nizke precepljenosti se bolezen širi

13. februar 2018 ob 20:40

Pariz - MMC RTV SLO, STA

V Evropi so lani našteli trikrat večje število obolelih za ošpicami, zaradi nizke precepljenosti pa ugotavljajo vedno nove izbruhe. Največ obolelih je bilo v Romuniji, Italiji, Grčiji in Nemčiji.

Če so leta 2016 v Evropi našteli 4.643 primerov bolezni, se je lani ta številka povečala za več kot trikrat, na 14.451 primerov, kaže poročilo Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC), kjer opozarjajo, da se število obolelih zaradi nizke stopnje precepljenosti še povečuje.

Daleč največ primerov izbruha bolezni so zaznali v Romuniji, kjer so od leta 2016 do začetka letošnjega februarja imeli več kot 10.000 primerov, sledi Italija z več kot 6.000 primeri, v Grčiji so samo od maja lani našteli 1.463 primerov bolezni, v Nemčiji pa lani 191 primerov bolezni. Bolezen se je lani in letos pojavila tudi v Veliki Britaniji, Latviji, Franciji, v Srbiji, na Irskem, Madžarskem in Švedskem. Lanski podatki kažejo, da se je v 87 odstotkih primerov bolezen pojavila pri ljudeh, ki niso bili cepljeni. Cepljenje z dvema odmerkoma cepiva je najučinkovitejši način za boj proti širjenju bolezni, še navajajo v centru. Največ zapletov je pri obolelih, mlajših od pet let.

Od leta 2016 do začetka februarja je zaradi ošpic umrlo 50 ljudi: predlani 13, lani 36 in letos že en človek. Največ žrtev, 38, je bilo v Romuniji, v Italiji so umrli štirje ljudje, v Grčiji dva, po en smrtni primer pa so zaznali v Veliki Britaniji, Bolgariji, Nemčiji, na Portugalskem, v Franciji in Španiji.

Prav konec preteklega tedna je na zahodu Francije zaradi komplikacij ob pojavu ošpic umrla 32-letnica. V regiji Nouvelle-Aquitaine so od novembra lani ugotovili 269 primerov ošpic. Skoraj 90 odstotkov obolelih ni bilo oz. ni bilo zadostno cepljenih proti ošpicam, navaja lokalne oblasti nemška tiskovna agencija DPA. Za učinkovit boj proti ošpicam mora biti precepljenost višja od 90 odstotkov.

K. T.