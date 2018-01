V Črni gori za ošpicami zbolela 14-mesečna malčica

Njen starejši brat je cepljen

30. januar 2018 ob 13:42

Podgorica - MMC RTV SLO, STA

Iz Črne gore poročajo o prvem primeru ošpic - zbolela je 14 mesecev stara deklica, ki je z družino v Črno goro prišla iz Beograda.

Malčica ni bila cepljena proti ošpicam in je v Črno goro iz Srbije prišla pred sedmimi dnevi. Kot so dejali zdravniki, so otroka z izpuščaji, bruhanjem in povišano telesno temperaturo sprejeli v bolnišnico in ga izolirali. Dekličino zdravstveno stanje je stabilno. V družini malčice sta še dva otroka, dojenček in triletnik, ki pa je cepljen.

Črnogorski zdravniki so starše pozvali, naj obvezno cepijo otroke, saj je to edina ustrezna zaščita pred boleznijo. Ob tem so poudarili, da gre za prvi in osamljeni primer, a se je treba pripraviti tudi na morebitno epidemijo.

"Imamo dovolj cepiva in smo pripravljeni. Upamo, da bo bolezen ostala na ravni družine, vendar tega ne moremo zagotoviti. Inkubacijska doba je običajno od 15 do 20 dni," je dejal direktor črnogorskega inštituta za javno zdravje Boban Mugoša.

A. P. J.