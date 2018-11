80 let onkološkega inštituta: za rakom vsako leto zboli 14.000 ljudi

Opozarjajo na pomen preventive

23. november 2018 ob 21:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Onkološki inštitut Ljubljana, ki praznuje 80-letnico, si prizadeva, da bi čim bolj upočasnil naraščanje števila rakavih bolnikov, ki jih je tudi zaradi staranja prebivalstva vse več.

Inštitut se je v osmih desetletjih oblikoval v nacionalni onkološki center za celostno obravnavo rakavih bolnikov. Kot je poudarila njegova direktorica Zlata Štiblar Kisić, si prizadeva, da bi bila kakovost obravnave in zdravljenja bolnika čim boljša. Inštitut se sicer z intenzivnim raziskovanjem in izobraževanjem na področju onkologije uvršča med najboljše onkološke centre v Evropi.

Programa Dora in Zora raka zmanjšala za polovico

Po podatkih Štiblar Kisićeve so lani sprejeli več kot 14.000 novih bolnikov, opravili skoraj 110.000 pregledov, vseh operacij je bilo skoraj 4.500 in obsevanj skoraj 89.500. S preventivnima presejalnima programoma Dora in Zora, ki ju vodijo, so pojavnost raka v desetih letih zmanjšali za polovico.

Zdravljenje raka se izboljšuje in danes pozdravijo že več kot 60 odstotkov bolnikov, je dejal strokovni direktor inštituta Viljem Kovač. Spomnil pa je tudi na to, da njihov register raka, ki je eden najstarejših v Evropi, pokriva celotno državo. V zadnjih treh letih so po njegovih besedah odprli nekatera popolnoma nova področja, ki se še razvijajo. To so genetsko testiranje za tarčna zdravila, akutna paliativna obravnava in klinična prehrana.

V državi sicer po besedah Štiblar Kisićeve za rakom vsako leto zboli 14.000 ljudi. Že več kot 100.000 ljudi je, ki so v svojem življenju kadar koli zboleli za eno izmed rakavih bolezni. Med vsemi rakavimi bolniki je več kot 60 odstotkov starejših od 65 let.

Dobro sodelovanje s plastičnimi kirurgi

Na področju operacij dojk so poudarili dobro sodelovanje s plastičnimi kirurgi z Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. "Slovenke dobijo najboljšo rekonstrukcijo," je zagotovil predstojnik sektorja operativnih dejavnosti Nikola Bešić. Po njegovih besedah le redko kakšna država omogoča ženski, ki izgubi dojko, da dobi novo še med isto operacijo. Na letni ravni naredijo 300 takšnih posegov.

Zdravljenju s kemoterapijo, ki ozdravi nekatere vrste raka, so se na prelomu stoletja pridružila tarčna zdravila, od začetka tega desetletja pa tudi sodobna imunoterapija, je povedala predstojnica sektorja internistične onkologije Janja Ocvirk.

Na oddelku za radioterapijo pa letno zdravijo več kot 5.000 bolnikov. Po besedah vodje sektorja za radioterapijo Tanje Marinko nudijo vse tehnike obsevanja, tudi najkompleksnejše. Na zdravljenje v tujino morajo bolniki le takrat, ko je potrebno zdravljenje s protoni. A upajo, da bo to kmalu na voljo tudi v Sloveniji.

Slovesnosti se je udeležil tudi predsednik države

Onkološki inštitut je svojo 80-letnico zaznamoval zvečer s slovesnostjo v ljubljanski Unionski dvorani, ki se je je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor. V slavnostnem govoru je vsem zaposlenim na inštitutu čestital in jim zaželel uspešno delo tudi v prihodnje. "Zlasti na nocojšnji večer si zaslužite javno priznanje vsi, ki s svojo profesionalnostjo, dobrim srcem in pozornostjo skrbite za ljudi, ki so v stiski," je poudaril. Ob tej priložnosti je generalni direktorici inštituta Zlati Štiblar Kisić podaril tudi slovensko zastavo, so sporočili iz kabineta predsednika republike.

La. Da.