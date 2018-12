Bolnišnica v Rakičanu je bogatejša za negovalni oddelek

Negovalni oddelek so za 75.000 evrov uredili v praznem delu stare porodnišnice

1. december 2018 ob 15:46

Murska Sobota - MMC RTV SLO, STA

V Splošni bolnišnici Murska Sobota so odprli negovalni oddelek s 15 posteljami za bolnike, ki potrebujejo dodatno nego, v obdobju gripe pa bo namenjen še izolaciji in hospitalizaciji bolnikov.

Negovalni oddelek so za 75.000 evrov uredili v praznem delu stare porodnišnice. Neakutni bolniki so bili namreč do zdaj nameščeni na oddelku za neakutno bolnišnično obravnavo. S prenovljenimi prostori so skupno število postelj s 33 povečali na 48, tako bodo lahko obravnavali več neakutnih bolnikov in zagotavljali ustreznejšo izolacijo bolnikov.

Sredi decembra bodo v murskosoboški bolnišnici odprli nov oddelek za laboratorijsko diagnostiko, enega najsodobnejših v državi, prenavljajo tudi lekarno in pripravljajo dokumentacijo za obnovo kletnih prostorov in internističnega bloka za potrebe interne kardiologije in patologije, prihodnje leto bodo obnovili še odsek za dializo. Uvedli so tudi rehabilitacijo srčnih bolnikov, ki je prej potekala le v zdraviliščih.

Po besedah direktorja bolnišnice Bojana Korošca so v prvih desetih mesecih načrt dela izpolnili 97,5-odstotno, zato upajo, da ga bodo do konca leta, razen redkih izjem, uresničili.

Likvidnostne težave

Kljub sanacijskemu programu in za 400.000 evrov manjši izgubi ob predvidene ima bolnišnica še vedno likvidnostne težave, zapadlih obveznosti je za 3,4 milijona evrov, obveznosti pa plačujejo z dvo- ali trimesečno zamudo.

V prvih desetih mesecih so za naložbe namenili 1,5 milijona evrov, med večjimi nakupi so aparatura za ultrazvočno diagnostiko, dve operacijski mizi in mobilni rentgenski aparat.

G. C.