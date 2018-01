Kakšna bo usoda sprememb zdravstvenega varstva?

Zakon najprej pred koalicijo

17. januar 2018 ob 08:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Nova različica predloga zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki naj bi določila košarico pravic in novo financiranje, gre v koalicijsko usklajevanje. Da bo sprejeta še pred volitvami, je vedno manj verjetno.

Ministrica Milojka Kolar Celarc je predlog sprememb predstavila tik pred iztekom starega leta. Namesto zdajšnjega dopolnilnega zavarovanja bi uvedli zdravstveno dajatev, odvisno od dohodka posameznika – v višini od 20 do 35 eur.

Prvotni predlog zakona je za zdravstveno nadomestilo predvideval sedem dohodkovnih razredov, od 10 do 200 eur, kar bi bilo ugodneje za na primer brezposelne in ne prevelik zalogaj za premožnejše. Vendar je prevladal model petih razredov z manjšimi razponi, ki ga zagovarja finančna ministrica. Kljub temu naj bi več kot polovica zaposlenih plačevala manj kot danes in večina upokojencev, je za Radio Slovenija poročala Helena Lovinčič.

Določena bi bila tudi enotna prispevna stopnja: za vse zavarovance po stopnji 6.36, za delodajalce 6.56. Sprememba je tudi pri bolniških odsotnostih - za daljše bolniške odsotnosti se po enem letu nadomestiluo z 80 odstotkov zniža na 60 odstotkov. Košarica pravic pa ostaja enaka, vanjo so znova vključili tudi obravnavo medicinskih zapletov, ki bi nastali zaradi zdravljenja pri zasebniku in zapletov pri boleznih, ki bi nastali zaradi odklanjanja cepljenja.

Kritike še pred usklajevanjem

A še pred začetkom usklajevanj je bilo iz koalicije slišati kritične tone. Po mnenju nekdanjega ministra za zdravje Tomaža Gantarja (DeSUS), ki je danes predsednik parlamentarnega odbora za zdravstvo, je predlog zakona "daleč od napovedane solidarnosti", ne zagotavlja dolgoročnega financiranja zdravstva in je krivičen do bolnikov, ki so dlje časa bolniško odsotni z dela.

Poslanka SD-ja Bojana Muršič pravi, da imajo v SD-ju pripombe na lestvico doplačila, ki bi nadomeščalo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Bolj všeč jim je prvotna sedemstopenjska lestvica, še bolj pa doplačilo v obliki odstotka od neto prihodka. Nikakor pa ne nameravajo privoliti v predlog, da bi bolniki po enem letu bolniške odsotnosti prejemali nadomestilo v znesku 60 odstotkov osnovne plače.

Tako Muršičeva kot Gantar sta skeptična glede tega, ali jim bo uspelo uskladiti zakon, da bi bil lahko sprejet še v tem mandatu. Pričakovala sta namreč, da bo ministrica zakon pripravila bistveno prej.

A. S.