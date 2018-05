Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 12 glasov Ocenite to novico! Kako varni so vsadki? Foto: Reuters Dodaj v

Od Kirurškega sanatorija Rožna dolina zaradi počenega vsadka zahteva odškodnino

V Sloveniji se vsako leto za povečanje prsi odloči 800 do 1.000 žensk

8. maj 2018 ob 12:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

V zadnjih desetletjih se je število estetskih posegov močno povečalo, postali so družbeno sprejemljivi, in če so nekoč bili predvsem privilegij slavnih, se danes zanje odločajo tudi povsem običajni ljudje.

Najpogostejši poseg je še vedno povečanje prsi, v Sloveniji jih vsako leto opravijo od 800 do 1.000. Cena - od 3 do 5 tisoč evrov. Zapleti po operacijah so pri nas redki, zagotavljajo slovenski estetski kirurgi, včasih pa se vseeno kaj zalomi.

Kaj si želim, da bi vedela pred povečanjem dojk - s temi besedami je slovenska zdravnica začela svojo izpoved na lepotnem blogu Parokeets. Pred enajstimi leti se je takrat 29-letna specializantka interne medicine odločila za povečanje prsi s silikonskimi vsadki. Kot je zapisala, je estetski kirurg pred operacijo večkrat poudaril, da so vsadki tako trpežni, da bodo ostali celi do smrti. A ni bilo tako. Dve leti po operaciji je prvič začela opažati znake utrujenosti, dobrih pet let pozneje, ko je rodila drugega otroka, pa so se začele neznosne bolečine pod levo lopatico, ki so trajale skoraj 2 leti. Takrat je začela iskati vse mogoče informacije po spletu in naletela na ameriško Facebookovo skupino žensk z različnimi tipi vsadkov in različnimi zdravstvenimi težavami. Kot pravi, je takrat tudi izvedela, da je edina preiskava, ki potrdi celovitost vsadkov, magnetnoresonančno slikanje s kontrastom, ki ga je tudi opravila. Preiskava je pri enem vsadku pokazala sum na rupturo, drugi pa je bil deformiran. Pred slabim letom in pol se je odločila za odstranitev obeh vsadkov. Zdaj od Kirurškega sanatorija Rožna dolina s tožbo zahteva 83 tisoč evrov odškodnine, ker estetski kirurg po njenem mnenju ni opravil pojasnilne dolžnosti.

Na rezultat vplivajo številni dejavniki

"Ruptura je najpogostejši neželeni učinek prsnih vsadkov in se lahko zgodi pri vsaki deseti do vsaki stoti uporabnici prsnih vsadkov," je pojasnila dr. Mojca Kržan z Inštituta za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo v Ljubljani. Kot je povedala, ruptura po navadi nima posledic, lahko pa se kaže kot deformacija oblike vsadka in posledično oblike dojke. "Iztek silikona v telo pa se lahko pojavi, ko oteklina v predelu dojke zleze proti rami, v roko ali proti trebuhu in naj ne bi vplival na zdravje," je poudarila Kržanova. Estetski kirurg Peter Zorman je prepričan, da vsak kirurg dobro ve, kakšni so mogoči zapleti implantacije vsadkov, in ob tem opozarja, da na rezultat posega vplivajo številni dejavniki: "Kirurška tehnika, biološke lastnosti tkiva, kakovost in sestava vsadka. Vse to vpliva na končni rezultat in tudi na zaplete, tako da je težko posploševati."

Kako varni so prsni vsadki?

Slovenski kirurgi vstavljajo predvsem vsadke podjetij Mentor in Allergan. Na trgu pa so še številni drugi proizvodi. Medicinski pripomočki, ki so dostopni na evropskem trgu, morajo biti skladni z evropsko zakonodajo in imeti ustrezen certifikat, pojasnjujejo na Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke. "Testi na živalih so pokazali, da so prsni vsadki sprejemljivo varni, ne povzročajo genetskih sprememb, mutacij, imunskega odgovora, lokalnega draženja, skratka so sprejemljivo varni in se prodajajo kot najpogostejši medicinski pripomoček razreda 3," je povedala dr. Mojca Kržan. "Če bi me vprašali, ali so vsadki varni, bi vam odgovoril: zame je varen poseg, za nekoga drugega pa mogoče ne. Noben kirurški poseg ni stoodstotno varen. Bodisi z vgradnimi materiali ali brez. Treba je pretehtati, ali dolgoročno prinaša več pozitivnih ali negativnih lastnosti, in se na podlagi tega odločiti, ali izvesti poseg ali ne," je poudaril Zorman.

V Sloveniji okoli 1.000 posegov letno

Zapleti pri estetskih operacijah dojk se pojavijo približno v 10 odstotkih posegov, meni sodni izvedenec medicinske stroke za plastično rekonstrukcijsko in estetsko kirurgijo dr. Erik Vrabič. "Vse več se govori in piše o težavi, ki se lahko pojavi tudi več let po posegu, pa je odebelitev ovojnice, ki jo organizem ustvari okoli vsadka. In to debeljenje je lahko tako veliko, tako močno, da to povzroča bolečine, da to deformira dojko. Najnovejša zadeva, ki se pojavlja v zvezi s samimi vsadki, pa je velikocelični limfom, ki ga v zadnjih letih tudi ugotavljajo na dojki, ampak za zdaj ni nobenih dokazov, da so vsadki vzrok za limfom," je pojasnil dr. Erik Vrabič. "Za zdaj so ocene, da je to lahko en primer na 3 tisoč vgrajenih vsadkov ali en na 30 tisoč. Natančne številke bodo znane čez leta, ko bo to bolj poznana entiteta in bodo praktično vsi primeri lahko prijavljeni. Vsekakor pa je treba na to opozoriti in povedati, da je verjetnost zelo majhna," je še dodal Zorman.

Zakaj se vse več ljudi odloča za lepotne popravke? Ali estetski poseg res prinese izboljšanje psihičnega počutja? Ali se ženske dovolj zavedajo vseh mogočih posledic in zapletov, do katerih lahko pride po posegu? Kaj je pojasnilna dolžnost zdravnika? O vsem tem bomo govorili z estetskim kirurgom Krešimirjem Božikovom, odvetnikom Jožefom Klavdijem Novakom in psihologinjo Andrejo Pšeničny v današnji oddaji KODA ob 17.31 na prvem programu Televizije Slovenija.

Ana Vojnović Zorman