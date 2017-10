Podpise za zdravstveni referendum bo zbirala tudi zdravniška zbornica

Zdravstveni referendum 2017

12. oktober 2017 ob 20:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zdravniška zbornica Slovenije se bo v skladu s sklepom dopisne seje skupščine aktivno vključila v zbiranje podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti.

Poslanci skupščine, ki je najvišji organ zbornice, na korespondenčni seji "izrekli za vključitev Zdravniške zbornice Slovenije v referendumsko kampanjo o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti". Sklep daje zeleno luč za vse aktivnosti zbornice, ki so s tem povezane, tako v času zbiranja podpisov, kot tudi v času kampanje, ko se bo zbornica prijavila kot organizatorka kampanje.

Podpise za začetek referendumskih postopkov je v DZ vložil predsednik Društva za zdravje naroda Jožef Ivan Ocvirk, zbirali pa so jih tudi v Strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov. Podpise pod zahtevo za referendum pa so začeli zbirati 3. oktobra, v 35 dneh jih morajo zbrati najmanj 40.000.

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je sicer nagovarjanje bolnikov v ambulantah k podpisu pod zahtevo za referendum o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti danes ponovno označila za neetično in zavajajoče. Zato je po njenih besedah ministrstvo o teh aktivnostih združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov obvestilo varuhinjo človekovih pravic.

Al. Ma.