SMC o novi referendumski pobudi: V ozadju je močan lobi

Sporna novela zakona o zdravstveni dejavnost

27. september 2017 ob 14:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V SMC-ju obžalujejo sveže vloženo pobudo za referendum o zakonu o zdravstveni dejavnosti. Poslanec Jani Möderndorfer ocenjuje, da za pobudo stoji močan lobi in posamezniki, ki ščitijo lastne interese.

Kot je v izjavi za medije dejal poslanec SMC-ja, v stranki obžalujejo, da so se takoj po že enem izvedenem referendumu (o zakonu o drugem tiru) srečali s sicer legitimnim in zakonitim začetkom postopka za nov referendum.

Po navedbah Janija Möderndorferja zakon ne ureja pravic bolnikov, ampak pravice zdravstvenega osebja, zato se poslanec vprašuje, v čigavem interesu je, da se je začel zaustavljati. Boji se, kot je dejal, da v imenu bolnikov vse prevečkrat zlorabljamo interese zdravstvenega osebja, tudi zdravnikov, saj novela govori o koncesionarjih. Večina zdravnikov v to ni vključena, gre za posameznike, ki ščitijo lasten interes, je prepričan Möderndorfer.

Ob tem je navedel tudi informacije, ki jih je dobil od nekaterih bolnikov, da so pri obisku zasebnega zdravnika poleg recepta prejeli v podpis tudi dokument za začetek postopka referendumskih dejavnosti. To je po njegovih besedah neetično in nemoralno, gre za svojevrstno zlorabo položaja moči, ki jo ima zdravnik v svoji ambulanti.

Drugače za koncesionarje

Glede vsebine novele zakona je pojasnil, da ta opredeljuje javno službo - to je tista, ki storitve s področja zdravja opravlja v javnem interesu, v to mrežo pa sodijo tudi koncesionarji. "Če bi želeli omejevati koncesije, bi jih z zakonom ukinili," je dejal in zatrdil, da koncesij ne ukinjajo, ampak določajo jasen, transparenten način njihovega pridobivanja.

Koncesija se po njegovih besedah po novih določbah tudi ne more dedovati, prodajati ali prenašati, ampak jo dobi posameznik za 15 let z možnostjo podaljšanja, po 30 letih pa se lahko še enkrat postavi v vrsto zanjo. Zavrnil je tudi očitke o daljšanju čakalnih dob zaradi teh sprememb.

"Javni zdravstveni sistem še najmanj deset ali več let ne bo mogel funkcionirati in preživeti brez koncesionarjev," je prepričan, zato je po njegovem mnenju nujno urediti takšen sistem, kjer sta zasebno in javno z jasnimi pravili vključena v dejavnost.

Tako kot je pri referendumu o drugem tiru za pobudnika Vilija Kovačiča nekdo stopil, je tudi v primeru novele zakona o zdravstveni dejavnosti zadaj zelo močan lobi, ki si želi pridobiti predvsem svoje pravice, je prepričan poslanec. Dodal je, da v prvo vrsto stopajo organizacije s področja zdravstva in se celo sklicujejo na bolnike.

Pobudo s priloženimi podpisi za začetek referendumskih postopkov je v torek v DZ vložil predsednik Društva za zdravje naroda Jožef Ivan Ocvirk. Novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je bila sprejeta 19. septembra, je bila sicer že v obravnavi deležna številnih kritik in nasprotovanj tudi iz zdravniških organizacij.

Al. Ma.