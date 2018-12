Ptujska urgenca bo, ampak ostaja neznanka, v kakšni obliki in kdo bo zagotovil dodaten denar

Obisk ministra za zdravje Sama Fakina v ptujski splošni bolnišnici

6. december 2018 ob 09:10

Ptuj - MMC RTV SLO, STA

Obisk ministra za zdravje Sama Fakina v ptujski splošni bolnišnici in ogled prostorov ni dal prav veliko odgovorov glede gradnje urgentnega centra. Minister za zdravje je povedal le, da urgentni center bo, za zdaj pa vodstvu bolnišnice ostaja neznanka, v kakšni obliki bo ta, kdo bo zagotovil dodaten denar zanj in kdaj bo do gradnje prišlo.

Minister Samo Fakin še ne ve, kako bodo zagotovili manjkajoči denar. Če bi ostalo pri sedanjih načrtih, bi to pomenilo dodatna dva milijona evrov. Po sestanku je dejal, da urgenca na Ptuju vsekakor bo, a jo je potrebno umestiti v takšnem obsegu, kot jo Ptuj potrebuje. Pri tem je obžaloval, da se to ni zgodilo že v prejšnjem ciklusu umeščanja urgentnih centrov.

Kot je povedal, so ga seznanili s problematiko, ogledal si je tudi prostore. "To je stara bolnišnica, ki jo je verjetno potrebno obnoviti v celoti. Tu pa se vedno zatakne pri tem, koliko denarja in za kaj nameniti. Sam bi želel bolnišnice in investicije umeščati po realnih potrebah bolnikov in strokovnih možnostih, ne pa pod političnimi pritiski," je dejal minister za zdravje.

Fakin tudi meni, da ni mogoče po istem vzorcu umestiti opreme in prostorov kjerkoli v Sloveniji, saj je vsako okolje potrebno posebej preučiti in mu dati tisto, kar dejansko potrebujejo. In Ptuj bo to dobil, je zagotovil.

Ob tem pričakuje, da mu bodo predstavniki bolnišnice predstavili načrt morda nekoliko modificiranih in prirejenih prostorov, da v bodočem urgentnem centru ne bo odvečnih prostorov, kot je to primer v nekaterih drugih bolnišnicah.

Ponovni pregled projekta

Direktorica Anica Užmah je prav tako prepričana, da bo Ptuj dobil urgentni center, kakšen bo ta, pa se morajo po njenih besedah še dogovoriti. Še enkrat bodo sicer pregledali že pripravljeni projekt, čeprav je prepričana, da je ta že zdaj narejen tako, da bo zadostoval za potrebe bolnišnice oziroma da je točno takšen, kot ga bolnišnica potrebuje. Ob tem ni skrivala dejstva, da je glavni problem pri vsem skupaj v manjkajočih dveh milijonih evrov.

Užmahova se tudi zaveda, da se je njihova bolnišnica znašla na listi tistih, ki naj bi se v okviru prenove internistične dejavnosti preoblikovale v lokalno bolnišnico. Kot je v zvezi s tem dejala, bodo na takšne ideje podali pripombe, saj se z njimi ne strinjajo, za zdaj pa niti ne vedo, kaj bi to pomenilo za bolnišnico, paciente in zaposlene.

Predsednika sveta zavoda Bojana Pahorja je ministrova obljuba prepričala. Kot je sam razumel, naj bi projektna dokumentacija predvidevala nekatere površine, ki ministra motijo, vendar ni bilo govora o kakšnem povsem novem tipu urgentnega centra. Meni, da je bila današnja obljuba dovolj trdna in jo je slišalo dovolj veliko število ljudi.

