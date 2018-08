Specializirano tožilstvo je vložilo obtožnice proti vpletenim v podkupovanje zdravnikov

Višina podkupnin je znašala med 10.000 in 101.000 evrov

6. avgust 2018 ob 14:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Specializirano državno tožilstvo naj bi po poročanju portala 24ur.com vložilo obtožnico proti 15 osebam, domnevno vpletenim v korupcijsko afero s podkupovanjem zdravnikov, zaradi česar so konec leta 2013 potekale hišne preiskave. Obtoženi naj bi bili nedovoljenega sprejemanja daril, pranja denarja ter ponareditve in uničevanja poslovnih listin.

Kriminalisti so namreč 19. decembra 2013 opravili preiskave na 58 naslovih na območju policijskih uprav Koper, Ljubljana, Novo mesto, Celje in Maribor. Preiskovali so kazniva dejanja sprejemanja in dajanja daril.

Dobavitelji zdravstvene opreme in pripomočkov naj bi zdravnikom in zaposlenim v zdravstvenih ustanovah ponudili nagrade v zameno, da bi bili izbrani oziroma bi zdravstveni zavod kupil ravno njihove izdelke. Del strukture cene teh zdravstvenih pripomočkov je že vseboval odstotke, ki so bili namenjeni za podkupnine. Ti so se gibali med pet in 20 odstotkov. Javna sredstva naj bi s tem po takratnih podatkih kriminalistov oškodovali za 1,18 milijona evrov.

Podkupnine od 10 do 100 tisoč evrov

Višina podkupnin je znašala med 10.000 in 101.000 evrov, pri čemer naj bi dobavitelji nagrade nakazovali na tekoče račune, ki so bili prav v ta namen odprti v Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem. Med preiskavo so našli tudi gotovino in zlate palice. Nacionalni preiskovalni urad je že podal pobudo za zavarovanje protipravne premoženjske koristi na tekočih računih osumljenih, kjer je ta denar hranjen, ter na njihovem premoženju.

Med zdravniki, ki naj bi prejemali podkupnine, naj bi bili predstojnik ortopedske klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Vane Antolič, ortoped iz Valdoltre Robert Cirman, ortoped v novomeški bolnišnici Gregor Kavčič, travmatolog v celjski bolnišnici Miodrag Vlaović, intervencijski nevroradiolog iz UKC Ljubljana Zoran Milošević, radiolog iz UKC Maribor Jožef Matela ter tudi vodja lekarne v ortopedski bolnišnici Valdoltra Nataša Faganeli in vodja lekarne na onkološkem inštitutu Monika Sonc.