Tomaž Glažar je odstopil z mesta predsednika sveta UKC Ljubljana

Kot razlog navedel neupravičeno diskreditacijo sveta UKC-ja

5. oktober 2017 ob 16:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je sprejela odstop Tomaža Glažarja z mesta predsednika in člana sveta sveta UKC Ljubljana in bo vladi predlagala njegovo razrešitev.

Po njenih besedah Glažar v pisni odstopni izjavi razlogov za odstop ni navedel. "Verjetno ima vsak pravico, da odstopi z določenega mesta," je v izjavi novinarjem Kolar Celarčeva.

Na UKC Ljubljana pa so pojasnili, da je razlog navedel, da so posamezni člani vlade neupravičeno diskreditirali delo sveta UKC-ja in posegali v avtonomnost njegovih odločitev.

Na vprašanje, ali se ji zdi odstop utemeljen, je minsitrica ponovila svoje ocene, da vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana ni ustrezno ukrepalo in ni dovolj storilo za odpravo oz. normalizacijo nepravilnosti na otroški kardiologiji. "Zlepa ne spreminjam mnenja, ker ga prej vsebinsko ocenim in pretehtam," je dodala ministrica.

To, da je vodstvo UKC-ja kljub temu ostalo na položaju, saj svet zavoda o njegovi odgovornosti ni odločal, pa je ministrica pospremila z ugotovitvijo, da imamo "žal v Sloveniji zakon o zavodih iz leta 1991, po katerem je svet zavoda tisti, ki imenuje in razrešuje vodstva". Pristojnost ministra je le v tem, da soglasje k imenovanju podeli ali pa ne, je spomnila Kolar Celarčeva in ocenila, da bo treba spremeniti zakon o zavodih ali pa za javno zdravstvo sprejeti poseben zakon.

Vlada bo morala imenovati novega člana sveta zavoda kot predstavnika ustanovitelja, je še dodala.

Na vprašanje odgovornosti drugih članov sveta zavoda, ki so predstavniki ustanovitelja, ni odgovorila konkretno. Napovedala pa je, da bo postopke peljala dalje, se sestala z drugimi člani sveta in v imenu ustanovitelja našla kompetentnega novega člana sveta ljubljanskega kliničnega centra.

Prah je dvignilo stanje na otroški kardiologiji

Glažarjev odstop sledi kritikam v javnosti, tudi iz političnih vrst, potem ko je svet UKC Ljubljana v torek odločil, da ne bo odločal o odgovornosti vodstva kliničnega za stanje na programu otroške kardiologije.

Glažar je v torek po seji sveta dejal, da je strokovni svet kliničnega centra podprl strokovno direktorico Marijo Pfeifer, zato so ugotovili, da se program otroške kardiologije pravilno strokovno odvija.

Škode kliničnemu centru zaradi izjav vodstva v javnosti o napačnih diagnozah otrok pa niso mogli dokazati, zato ne morejo odločati o razrešitvi. Se pa svet kliničnega centra strinja, da komuniciranje v tej zgodbi večkrat ni bilo ustrezno, kritike pa da so letele predvsem na Pfeiferjevo.

T. H.