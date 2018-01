Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Pacientka je leta 2002 šla na rutinsko operacijo postoperativne kile in po hudih zapletih postala hroma. Foto: Pixabay Dodaj v

UKC Ljubljana bolnici izplačal skoraj 740 tisoč evrov odškodnine

Po operaciji ohromela

27. januar 2018 ob 20:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

UKC Ljubljana je pred nekaj dnevi nekdanji bolnici, ki je po rutinski operaciji ohromela, izplačal najvišjo odškodnino dozdaj. Po 15-letni sodni agoniji in 11 sodnih odločitvah so ji skupaj izplačali skoraj 740 tisoč evrov glavnice in obresti.

Pacientka je od 38. leta priklenjena na invalidski voziček in popolnoma odvisna od pomoči bližnjih. Leta 2002 je šla na rutinsko operacijo postoperativne kile in po hudih zapletih postala hroma. Po več kot 15 letih in 11 sodnih odločitvah je le dočakala pravnomočno sodbo glede odškodnine. Ni ji sicer uspelo dokazati, da je anesteziologinja v bolnišnici dr. Petra Držaja pri operaciji zagrešila strokovno napako pri spinalni anesteziji, niti nestrokovnega ravnanja, je pa Vrhovno sodišče odločilo, da sta za pacientkino paraplegijo solidarno odgovorna ljubljanski klinični center in zavarovalnica Adriatic Slovenica.

Z zadnjim delom zneska v višini 167 tisoč evrov je pacientka prejela skoraj 740 evrov evrov glavnice in obresti.

Gre za primer z najvišjo odškodnino z obrestmi, ki jo je UKC plačal dozdaj. Tudi sicer UKC Ljubljana prejme največ odškodninskih tožb zaradi neželenega izida zdravljenja med slovenskimi bolnišnicami, saj zdravi tudi največ pacientov. Od leta 2005 do leta 2014 je bilo zoper njega vloženih 89 tožb.

Barbara Vidmajer, TV Slovenija