UKC Maribor v treh mesecih prihranil 1,5 milijona evrov

Za sanacijo je že prejel 5,5 milijona evrov

20. november 2018 ob 16:49

Maribro - MMC RTV SLO, STA

UKC-ju Maribor je v prvih treh mesecih sanacije uspelo prihraniti 1,5 milijona evrov, kar je dobra tretjina predvidenega zneska v letošnjem letu. Minister za zdravje Samo Fakin je zadovoljen.

Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor sta obiskala minister za zdravje Samo Fakin in predsednik sanacijskega odbora Mirko Stopar, da bi se pobližje seznanila s potekom sanacije v tem zavodu. "Rezultati so spodbudni," je v kratki izjavi za medije povedal minister.

"UKC Maribor je strateško pomembna bolnišnica, zato je zelo pomembno, da posluje stabilno in opravlja svoje poslanstvo za ta del Slovenije," je dejal Fakin. Po njegovih besedah se bo v naslednjem letu treba osredotočiti predvsem na skrajševanje čakalnih dob in pozitivno poslovanje, "ki bo omogočalo tudi normalen investicijski ciklus".

Kot je dejal, pozna težave bolnišnice, o posameznih kritičnih točkah pa naj tokrat ne bi razpravljali. "Se pa zavedam, v kakšnem stanju je slovensko zdravstvo," je dejal. Konkretnih obljub ni želel dajati, je pa zatrdil, da si bo prizadeval "vsaj za enakovredno financiranje, a se bomo morali o tem še dogovoriti".

Stopar: Delajo skladno s programom

"Bolnišnica je izkazala, da dela skladno s programom. Ponekod res zaostajajo za pričakovanji, a smo se dogovorili za načine in vsebine, kjer bodo še letos in tudi v prihodnjih letih okrepili svoje dejavnosti, da bo sanacijski program v popolnosti izpolnjen," je povedal predsednik sanacijskega odbora Stopar.

Za sanacijo preteklih izgub je UKC Maribor na podlagi interventnega zakona dobil 5,5 milijona evrov. Manjka pa mu predvsem denarja za nujna vlaganja v opremo in prostore. "Zavedamo se večjih potreb UKC-ja Maribor. Zato z njimi pripravljamo prioritete vseh tistih naložb, ki jih bo v prihajajočem obdobju mogoče izvesti. Dogovorjenih imamo že za okoli 13 milijonov evrov naložb in za to zagotovljen finančni vir. Z ministrstvom za finance smo pa tudi v dogovarjanju, da bi poiskali še dodatna sredstva," je povedal Stopar.

Obenem je priznal, da za vse nujne naložbe v UKC Maribor ne bo dovolj denarja. Med temi je selitev pljučnega oddelka s Pohorja v Maribor, ki naj bi jo izvedli v več stopnjah.

Flis: Ognje bomo pogasili

Direktor UKC-ja Maribor Vojko Flis je kljub temu označil današnji obisk kot uspešen. "Mislim, da je res vzpostavljen ploden dialog, ki kaže, da bomo v naslednjih letih lahko pogasili številne ognje, ki jih imamo na različnih vogalih," je dejal. "Ni vse odvisno samo od zidov, ne gre samo za številke. Imamo odlične ekipe in s ponosom lahko rečem, da smo zelo učinkoviti pri izpolnjevanju programov. Tu smo zato, da zdravimo bolnike in vse programe presegamo," je poudaril.

Minister Fakin je ob tem čestital specializantki na oddelku za onkologijo Nini Fokter Dovnik za posebno priznanje Evropskega združenja za internistično onkologijo (ESMO). "Čestitam za izjemen rezultat, ki je odraz dela v dobri bolnišnici z dobrimi mentorji in predstavlja obet za res dobro delovanje onkološkega oddelka v UKC Maribor," je dejal.