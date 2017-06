V Valdoltri z novimi znanji nad poškodbe skeleta

Zdravljenje ortopedskih težav v znamenju znanstvenih in tehnoloških prebojev

17. junij 2017 ob 16:15

Valdoltra - MMC RTV SLO/Radio Koper

Plodove sodelovanja strokovnjakov z več področij in v mednarodnem prostoru v zadnjih več kot 15 letih pobirajo tudi v Ortopedski bolnišnici Valdoltra.

Z Ortopedsko bolnišnico Valdoltra že vrsto let kot pomočnica direktorja za znanstveno, raziskovalno in pedagoško področje sodeluje doktorica Ingrid Milošev z Inštituta Jozef Stefan. V mednarodnem merilu pomembni izsledki raziskav materialov za protetiko, register umetnih sklepov, uporaba računalniške navigacije pri operacijah, prva presaditev meniskusa, so le nekateri od znanstvenih prebojev v zadnjih letih. Med njimi je tudi inovativno zdravljenje vnetja sklepov "Pri uvajanju novih metod pri diagnosticiranju ortopedskih okužb smo letos predstavili novo metodo, in sicer z uporabo bakteriofagov. Gre za vrsto virusov, ki selektivno lahko napadejo določene bakterije in so zelo pomembni pri diagnostiki okužbe," je povedala Miloševa

Predstojnik dejavnosti spinalne in otroške kirurgije ortoped Nikša Hero pravi, da imajo največ dela z reševanjem degenerativnih sprememb. V kratkem si obeta začetek operativnih posegov vratnih vretenc, ki jih doslej še niso izvajali, pripravlja pa se tudi sistem pridobivanja licenc in dodatnih specialnih znanj po vzoru evropskih spinalnih kirurgov. "S hrbtenicami se ukvarjajo nevrokirurgi, ortopedi, travmatologi. Seveda pa tudi drugi, ki hrbtenice ne operirajo. To so fiziatri, nevrologi in drugi. Vsi skupaj so en tim, ki je pomemben pri zdravljenju hrbtenic," je pojasnil Hero.

Težave s hrbtenico so v naši državi velik problem, pa je poudaril Radoslav Marčan, direktor Ortopedske bolnišnice Valdoltra. To se kaže tudi z dolgimi čakalnimi vrstami, obenem pa se zahtevni operativni posegi izvajajo le v nekaj centrih. "Želim si le, da bi ob vsem povezovanju med ortopedi in drugimi zdravniki malo več posluha, malo več podpore imeli pri naših ustanoviteljih, torej pri tistih, ki lahko dodelijo kakšen evro več," je opomnil.

Več pa bi bilo treba narediti tudi v smeri preventive, še opozarjajo ortopedi. Mladi se danes premalo gibajo.

A. Č., Mateja Brežan, Radio Koper