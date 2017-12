Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pojavnost astme je v porastu, prav tako poraba teh zdravil, ki jih jemlje skoraj 80.000 ljudi v Sloveniji. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

ZZZS s terapevtskima skupinama za astmo pričakuje 2,4 milijona evrov letnega prihranka

Pojavnost astme je v porastu, prav tako poraba teh zdravil, ki jih jemlje skoraj 80.000 ljudi v Sloveniji.

5. december 2017 ob 13:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je prejšnji teden uvedel novi terapevtski skupini za inhalacijska zdravila za zdravljenje astme. S tem pričakujejo, da se bodo stroški za ta zdravila znižali za 20 odstotkov, kar pomeni 2,4 milijona evrov na leto, je pojasnil generalni direktor ZZZS Marjan Sušelj.

ZZZS je uvedel terapevtski skupini zdravil za inhalacijska zdravila z glukokortikoidi ter za kombinacijo adrenergikov in inhalacijskih glukokortikoidov. Pojavnost astme je v porastu, prav tako poraba teh zdravil, ki jih jemlje skoraj 80.000 ljudi v Sloveniji.

Letni strošek ZZZS za inhalatorje za astmo znaša 12,3 milijona evrov, z uvedbo terapevtskih skupin pa nameravajo na ZZZS prihraniti okoli 20 odstotkov oz. 2,4 milijona evrov.

Tako je farmacevtska industrija že spustila cene zdravil. V prvi skupini je šest zdravil od 16 pod najvišjo priznano vrednostjo, v drugi skupini pa sedem od 18, je na novinarski konferenci pojasnil direktor sektorja za informiranje in odnose z javnostmi na ZZZS Damjan Kos. Za tista zdravila, ki imajo ceno pod najvišjo priznano, bolnikom ne bo treba doplačevati.

Sicer pa mora zdravnik, ki predpiše zdravilo iz terapevtske skupine zdravil, za katerega je treba doplačati, o tem seznaniti bolnika. Če bolnik ni pripravljen doplačati predpisanega zdravila, zdravnik predpiše nov recept z drugim zdravilom iz terapevtske skupine brez doplačila. Če obstajajo utemeljeni zdravstveni razlogi, pa lahko bolnik še vedno dobi isto zdravilo brez doplačila, če zdravnik na receptu pripiše oznako "ne zamenjuj".

Po besedah vodje oddelka za zdravila pri ZZZS-ju Jurija Fürsta na račun vseh terapevtskih skupin zdravil in sistema medsebojno zamenljivih zdravil na leto privarčujejo med 40 in 60 milijonov evrov. Zniževanje cen zdravil pa je po njegovih besedah pomembno predvsem zato, ker na trg prihajajo nova, draga zdravila, namenjena zlasti onkološkim bolnikom. Cena teh zdravil lahko znaša tudi več sto tisoč evrov na bolnika na leto.

Na trgu je sicer več kot 2800 zdravil, od tega jih je v terapevtske skupine zdravil in v sistem medsebojno zamenljivih uvrščenih skoraj tisoč. Brez doplačila jih je 809. Od tistih zdravil, za katere je treba doplačati, je pri četrtini doplačilo do enega evra, pri treh četrtinah od enega do pet evrov in pri desetih odstotkih nad pet evrov, je dodal Kos.

Po trenutnih podatkih bo za inhalacijska zdravila v omenjenih terapevtskih skupinah, ki presegajo najvišjo ceno, treba odšteti med 0,26 in 3,5 evra.

Sušelj je še dodal, da skupni odhodki za zdravila rastejo. Lani je šlo za zdravila skoraj 400 milijonov evrov, kar je 15,5 odstotka vseh odhodkov ZZZS. Od tega so 132 milijonov evrov namenili za novejša, inovativna zdravila. V prihodnjem letu bo ZZZS po napovedih generalnega direktorja za zdravila namenil 15 milijonov evrov več kot letos, sredstva bodo namenili zlasti za uvajanje novih zdravil.

B. R.