V zamrzovalni skrinji našli pet trupel kritično ogrožene vrste tigra

Vietnamski policisti so v zamrzovalni skrinji v neki hiši našli pet trupel tigrov, ki so bili najverjetneje namenjeni pripravi različnih – domnevno zdravilnih – zvarkov.

Trupla indokitajskih tigrov, težkih od 100 do 150 kilogramov, so našli zamrznjene, z odstranjenimi notranjimi organi, v neki hiši v provinci Nghe An. V ponedeljkovi raciji niso nikogar pridržali, saj je lastnik stavbe v tujini, upajo pa, da so zbrali dovolj dokazov za ovadbo, je tiskovni agenciji DPA pojasnil Tran Minh Son, pomočnik načelnika policije v omenjeni provinci.

Vietnamske oblasti domnevajo, da so tigre ubili z namenom, da bi njihove dele prodali naprej kot zdravilo – v Aziji se dele tigrov uporablja za izdelavo različnih zdravilnih pripravkov. Na črnem trgu lahko tako za pet kilogramov paste iz tigrovih kosti, ki jo uporabljajo za hitrejše zdravljenje in celjenje ran, pomagala naj bi tudi pri glavobolih, revmi in malariji, iztržijo okoli 5000 evrov.

Tigri so že sami po sebi izjemno ogrožena vrsta, saj naj bi jih v naravi živelo še približno od 3000 do 5000, indokitajski tigri pa so kritično ogroženi – po svetu naj bi jih bilo le še dobrih 300, večinoma na Tajskem, nekaj pa tudi v Mjanmaru (80). V vietnamski divjini naj bi jih (po oceni iz leta 2011) živelo še 20, vendar strokovnjaki niso prepričani, ali ta podatek sploh še drži. Marsikje v Vietnamu jih vzgajajo na posebnih farmah, navaja tiskovna agencija DPA.

Vietnam je že leta za azijsko središče trgovine z ogroženimi živalskimi vrstami, zato takšna odkritja niso redkost – policisti pogosto zasežejo trupla tigrov, slonovino in rogove nosorogov, pa tudi različne vrste ogroženih vrst prtičev ipd.

