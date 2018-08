Apple iz spletne trgovine na Kitajskem umaknil 25.000 aplikacij

Kitajska eden največjih trgov Appla

20. avgust 2018 ob 14:53

Peking - MMC RTV SLO, STA

Ameriški tehnološki velikan Apple je iz spletne trgovine App Store na Kitajskem umaknil 25.000 aplikacij, ki naj bi omogočale nezakonite igre na srečo.

Apple se je znašel na udaru, potem ko je državna televizija CCTV prejšnji mesec podjetje obtožila, da omogoča razcvet nezakonitih iger na srečo. V nedeljo je ista televizija sporočila, da je Apple umaknil 25.000 spornih aplikacij, čeprav ga po oceni medija čaka še kar nekaj dela. "Novinarji so odkrili, da kljub Applovim velikim popravkom še naprej ostajajo luknje," je navajal prispevek.

V Applu so potrdili, da so umaknili številne aplikacije in njihove razvijalce, ki so želeli prek njihove trgovine App Store razširjati nezakonite aplikacije za igre na srečo. Kot so poudarili, bodo tako nadaljevali.

Kitajski mediji so do Appla vse ostrejši v času zaostrovanja trgovinskih odnosov med ZDA in Kitajsko. Eden od državnih medijev je prejšnji mesec omenjal nezadostno filtriranje sporočil, ki so poslana prek storitve iMessage.

Skrb vzbujajoče smernice z vidika zasebnosti

Apple je v preteklih mesecih že sprejel več ukrepov, da bi zadovoljil kitajske regulatorje. Od letos na primer kriptografske ključe za svojo storitev iCloud hrani na Kitajskem, v državi pa so tudi kriptirani podatki, kar je sprožilo zaskrbljenost v zvezi z nadzorom nad uporabniki. Lani je Apple začel umikati na stotine VPN aplikacij, ki sicer pomagajo kitajskim uporabnikom mimo cenzure in jim omogočajo dostop do tujih spletnih družbenih omrežij ter novičarskih portalov.