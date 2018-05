Človeški možgani po klinični smrti telesa živijo naprej

Kaj se z umom dogaja po smrti?

Aktivnost človeških možganov lahko traja še več kot deset minut po tem, ko je človeško telo klinično že ugotovljeno za mrtvo, so ugotovili zdravniki v enem izmed kanadskih urgentnih centrov.

Po pisanju Slovenske tiskovne agencije so zdravniki pri enem izmed pacientov opazili, da so možgani delovali še naprej tudi po tem, ko je bil razglašen za klinično mrtvega po več običajnih merilih, med drugim torej ni bilo mogoče več zaznati srčnega utripa in se zenice niso odzivale na svetlobo. S testi so namreč zaznali podobno možgansko valovanje, kot ga oddaja človek, ki globoko spi.

Izsledke kanadskih zdravnikov so objavili v novi študiji skupine znanstvenikov z Univerze v Zahodnem Ontariu, in sicer v publikaciji Canadian Journal of Neurological Sciences. Ta je pokazala, da je dolgotrajno in skrivnostno možgansko aktivnost izkazovala le ena od štirih opazovanih oseb. Pri vseh preostalih je aktivnost možganov prenehala takoj, ko je njihovo srce prenehalo biti. Vendar pa so se možgani vsake izmed njih v prvih minutah po smrti obnašali drugače, s čimer se znanstvenikom zastavlja vprašanje, kaj se s človeškim umom dogaja po smrti, še poroča STA.

