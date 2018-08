Evropska vesoljska agencija izstrelila satelit, ki bo povečal natančnost vremenske napovedi

Satelit se je uspešno utiril v orbito

23. avgust 2018 ob 15:36

Kourou - MMC RTV SLO, STA

Evropska vesoljska agencija (ESA) je iz izstrelišča v Francoski Gvajani v vesolje uspešno izstrelila satelit Aeolus, ki bo meril hitrosti vetrov v ozračju Zemlje. Satelit naj bi izboljšal napovedi vremena.

Kot napovedujejo pri ESI, bodo Aeolusove meritve tudi dodale podatke k dolgoročnim raziskavam podnebnih sprememb.

Izstrelitev nosilne rakete vega in nato utirjenje Aeolusa sta glede na sporočila agencije potekala po načrtih. Raketo so izstrelili v sredo ob 23.21 po srednjeevropskem času (ob 18.21 po krajevnem), nekaj manj kot dve uri pozneje pa se je satelit že uspešno utiril v orbito okoli 320 kilometrov nad Zemljo, razvil solarne panele in začel delovati, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Aeolus, ki nosi ime grškega boga vetra Eola, bo prvi satelit, ki bo hitrosti vetrov meril z najnovejšo lasersko tehnologijo – Dopplerjevim vetrovnim lidarjem. Sistem so poimenovali Aladin in bo sposoben opravljati meritve v spodnjih 30 kilometrih atmosfere.

Aeolus bo zapolnil praznino

Zdaj meritve vetrov v teh slojih Zemljine atmosfere opravljajo predvsem z vremenskimi baloni, letali, pa tudi posredno s pomočjo satelitskih podatkov o premikanju oblakov in valovanju morja. Aeolus pa naj bi zdaj s celostnim merjenjem zapolnil praznino na številnih območjih, kjer teh merjenj ne izvajajo, navaja DPA.

Aeolus je peta misija ESE za raziskovanje Zemlje. Pred tem je agencija v vesolje že poslala satelite za merjenje Zemljine gravitacije in geomagnetnih polj, vlažnosti prsti, slanosti morij in širjenja ledu oziroma t. i. kriosfere.

Izstrelitev Aeolusa pa je bila tudi jubilejna 50. izstrelitev, ki jo je za ESO izvedlo podjetje Arianespace, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

B. V.