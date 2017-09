Foto: Najboljši Cassinijevi posnetki "dragulja Osončja"

Kvintet lun se na ogled postavi Jan, Pandora, Enkelad, Rea, Mimas. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Saturnovo poletje Še celoten Saturn s severno polovico v poletju. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Saturn v infrardečem. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute/Kevin M. Gill

Saturnov šestkotnik Skozi Saturnove letne čase, ki trajajo približno osem let, se spreminja tudi barva planeta. Razlika na severnem polu nastaja, ko se planet bliža svojemu poletnemu enakonočju. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute/Hampton University

Šestkotna zbirka neviht Saturnov šestkotnik, ki bi zlahka pogoltnil celo Zemljo, leta 2012. Pri fotografiji so uporabljene tudi očesu nevidne valovne dolžine svetlobe, zato so barve nekoliko drugačne. NASA/JPL-Caltech/SSI/Hampton University

Saturnov šestkotnik Severni pol leta 2012 v očesu vidni svetlobi. Foto: NASA/JPL-Caltech/SSI

Saturnov severni pol Središče šestkotnika, ko ga je prvič po desetletju neposredno osvetlilo Sonce. Posnetek je tudi v infrardeči svetlobi. Foto: NASA/JPL-Caltech/SSI

Mimas 400-kilometrska luna Mimas daje vtis, da bo pravkar udarila v prstane. V resnici so 45.000 kilometrov stran. Kljub temu jih s svojo težnostjo upogiba. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Led in sence 1.062 kilometrov velika Tetija navidez lebdi nad prstani, v resnici pa je v ozadju planet. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Diona Saturn, njegovi prstani in Diona, vse na enem posnetku. Boljših zelo dolgo ne bo, saj za zdaj Cassinijev naslednik ni v načrtu nobenega naroda. Fotografija je nastala 17. avgusta z razdalje 73.000 kilometrov. Ločljivost znaša štiri kilometre na piko. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Dionini kontrasti 1.110-kilometrska Diona je polna kontrastov. Površje je polno temnih planjav in kraterjev, pomešanih s svetlimi tektonskimi linijami, posledicami vročine iz notranjosti. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Zvezdni dodatek Na večini Cassinijevih fotografij ni najti zvezd. Planet in prstani so namreč precej svetlejši od njih, čas odprtja zaslonke pa je temu prilagojen. Občasno pa se le kakšna najde, kot na tej fotografiji malo nad prstani. Najdemo tudi luni Diono in Epimetej. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Panove vragolije 28-kilometrski Pan si je izdolbel pot med prstani. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Kdo je bil? Nekaj je zmotilo prstan F. Na delu ni bila 81-kilometrska luna Pandora (spodaj desno), temveč interakcija snovi znotraj prstana, t. i. curki. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Epimetejevo težko življenje 113-kilometrski Epimetej je preživel večje številko trkov, ki so ga pustili razbrazdanega in nepravilne oblike. Fotografija je nastala z oddaljenost 2.700 kilometrov. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Prepleteni prstani Prstani se prepletajo na navidez nemogoč način. V resnici pa jih Cassini vidi pred planetom, na katerega mečejo senco in ustvarjajo optično iluzijo. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Tri v enem: Lune Tetija, Hiperion in Prometej Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Veliki prepad V 4.800-kilometrski razmak med prstanoma A in B bi lahko vtaknili planet Merkur. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Vodnati svet Tako Enkelad kot prstani so vodnati. Luna je z vodo in ledom prekrita, prstani pa so prav tako večinoma sestavljeni iz vodnega ledu. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Rdeči loki na Tetiji Izvor rdečih črt na luni Tetiji je neznan. Barve na fotografiji so sicer nekoliko ojačane. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute/Lunar & Planetary Institute

Pastir in čreda Luni Pandora in Prometej s težnostjo skrbita za obliko in ohranjevanje prstana F. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Veliki ipsilon Vijugast pojav na 500-kilometrski luni Enkelad je tektonskega izvora. Debeli ledeni oklep se ves čas spreminja, podobno kot tektonske plošče na Zemlji. Na preoblikovanem površju zato skorajda ni kraterjev. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Severni pol Severni pol Enkelada v nasprotju z južnim ni posejan z gejziri, je pa vseeno snežnobel, saj material južnih gejzirjev pride tudi do njega. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Sneženi mož na Enkeladu Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Razrvani severni pol Enkelada Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Enkelad od blizu Ledena luna s 124 kilometrov oddaljenosti. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Enkeladovi gejzirji Curke vode osvetljuje Sonce iz ozadja. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Enkelad Gejzirji skozi posebne znanstvene instrumente. Foto: NASA/JPL/Space Science Institute

Enkelad Karta temperature na južnem polu Enkelada kaže na prebijanje vroče vode navzven. Foto: NASA/JPL/GSFC/SwRI/SSI

Luna Enkelad zahaja. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Skozi Titanovo meglo Luna Titan v očesu vidni ter infrardeči svetlobi. Slednja omogoča pogled do površja. Podoba je sestavljenka iz več posnetkov, nastalih na razdalji okoli 10.000 kilometrov. Foto: NASA/JPL/University of Arizona/University of Idaho

Titanov Šangrila Stotine peščenih sipin na Titanu, ki spada med Zemlji najbolj podobna telesa Osončja. Cassini je posnetek izgotovil v radijski svetlobi, da se je prebil skozi gosto, megleno atmosfero lune. Sipine se nahajajo poleg morja Šangrila. Foto: NASA/JPL-Caltech/ASI

Titan, Huygens Posnetek Huygensa med spustom na Titan. Črne črte so metanotoki. Foto: NASA/JPL/ESA/University of Arizona

Titan, Huygens Sestavljanka 30 Huygensovih fotografij, nastalih na višin med 13 in 8 kilometrov. Področje je široko okoli 30 kilometrov. Foto: NASA/JPL/ESA/University of Arizona

Titan, Huygens Prvi barvni posnetek Titanovega površja. Kamne je zdolbla erozija tekočin. Veliki so do 15 centimetrov in od 30 centimetrov stran od kamere. Huygens je pristal na obali večjega jezera. Foto: NASA/JPL/ESA/University of Arizona

Titan, Huygens 360-stopinjska panorama, nastala med spustom. Foto: NASA/JPL/ESA/University of Arizona

Izginjajoči otoček Foto: V metanovem morju Ligeia Mare je v nekaj letih zrastel skrivnosten otok in tudi izginil.

Severni pol Titana Mozaik številnih posnetkov Cassinijevega radarja sestavlja mozaik severne poloble Titana. Luna je edino človeštvu znano nebesno telo, ki ima reke in morja. Foto: NASA/JPL-Caltech/ASI/USGS

Ogenj in led Največja in druga največja Saturnova luna, Titan (5.150 kilometrov) in Rea (1.528 kilometrov) se na ogled postavita. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Zagrnjen Luno Titan so zagrnili prstani. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Titan in Saturn Saturnova največja luna Titan po premeru prekaša tudi planet Merkur. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Vrtinec na južnem polu Titana Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Prosojni prstani Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

V Saturnovi senci Saturn se postavi med sondo in Soncem. Cassini je izkoristil priložnost in odkril dva poprej neznana, precej drobna in bleda prstana. Foto: NASA/JPL/Space Science Institute

Saturn Še z malo drugačne zornega kota. Na posnetku so vidni Zemlja, Mesec, Venera in Mars. Celotno notranje Osončje, torej. Foto: NASA/JPL-Caltech/SSI

Dan, ko se je nasmehnila Zemlja Leta 2013 je Nasa vnaprej napovedala, kdaj bo Cassini kamero usmeril proti Zemlji, in pozvala ljudi, naj se takrat zazrejo v nebo in se nasmehnejo. Cassini jih seveda ni posnel, je pa Zemljo upodobil kot bledo modro piko. Tudi Mesec je ujel. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Modra pika ni Zemlja Dva planeta na eni fotografiji - modra pika nad prstani je sosednji Uran. Razdalja med tirnicama je milijardo in pol kilometrov. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Drobna Tetija ... jo najdete? NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Sivo jajce 3-kilometrska Metona. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Najbližji oblet Dione Cassini je Diono leta 2011 obletel z 108.000 kilometrov oddaljenosti. V objektiv je ujel še luni Epimetej in Prometej. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Velika bela nevihta Enkrat na Saturnovo leto, ki traja skoraj 30 Zemeljskih, severni pol zajame velika bela nevihta. Cassini jo je (od blizu) posnel prvi. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Helena 36 kilometrov velika Helena.

Saturn Saturn v infrardeči svetlobi leta 2008. Foto: NASA/JPL/ASI/University of Arizona

Saturn Prav tako v infrardeči svetlobi je Cassini uspel posneti južni sij. Foto: NASA/JPL/ASI/University of Arizona/University of Leicester

Titan Kljub minus 180 stopinjam Celzija ima Titan vreme. S posebnimi instrumenti je Cassini posnel oblake globoko v atmosferi. Iz njih na površje dežujeta etan in metan. Foto: NASA/JPL/University of Arizona/University of Nantes/University of Paris Diderot

Četvorka Še lunarna četvorka, ki jo sestavljajo Epimetej, Jan, Prometej in Atlas (od leve proti desni). Foto: NASA/JPL/Space Science Institute

Saturnovi prstani, prstan A, prstan B Od daleč precej enolično, a od blizu precej razgibno. Saturnovi prstani poleg razlike v debelini (od 10 metrov do kilometra) ustvarjajo tudi raznolike navpične strukture. Ti stolpi se dvigajo daleč navzven, saj so visoki do dveh kilometrov in pol, ter mečejo dolge sence. Foto: NASA/JPL/Space Science Institute

Saturnovi prstani Saturnovi prstani, kakor bi jih barvno videlo človeško oko. Foto: NASA/JPL/Space Science Institute

Saturn, Pan Podrobnosti neštetih prstanov in eno presenečnje med njimi. (Luna Pan). Foto: NASA/JPL/Space Science Institute

Sence Foto: NASA/JPL/Space Science Institute

Dafnis 7-kilometrska Dafnis povzroča valove v sosednjem prstanu. Foto: NASA/JPL/Space Science Institute

Pred velikanom Dioni dela družbo še Mimas (396 kilometrov premera). Matični Saturn je neprimerljivo večji, njegov premer znaša 120.700 kilometrov. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Pandora 84-kilometrska Pandora je bolj podobna asteroidom kot Mesecu. Foto: NASA/JPL/Space Science Institute

Pan Nenavadna oblika 35-kilometrska Pana. Foto: NASA/JPL/Space Science Institute

Nočna izstrelitev leta 1997 Foto: NASA

Saturnov sistem Ponazoritev obsega Saturnovega sistema in lokacij nekaterih do zdaj omenjenih lun. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Cassini Zadnji delovni dan upravljanja Cassinija. Foto: NASA/Joel Kowsky

Cassini Kako je Cassini krožil skozi Saturnov sistem. Serija poslednjih orbit je z modro barvo. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute