Google bo kupil del HTC-ja. Vrednost posla je 1,1 milijarde dolarjev.

HTC dela dobre telefone, a ima težave s prodajo

21. september 2017 ob 10:56

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški spletni velikan Google bo kupil del tajvanskega proizvajalca elektronike HTC. Vrednost posla, ki naj bi bil končan na začetku prihodnjega leta, je 1,1 milijarde dolarjev.

"Ta dogovor za Google pomeni dodatno potrditev zaveze k okrepitvi vlaganj v razvoj pametnih telefonov in strojne opreme," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na tiskovni konferenci v Tajpeju dejal tiskovni predstavnik HTC-ja Peter Shen. Po njegovih besedah je dogovor tudi pomembna investicija za Tajvan, "ključno inovacijsko in tehnološko središče".

Google bo od HTC-ja prevzel okoli 2.000 delavcev oddelka za raziskave in razvoj, kar pomeni polovico te ekipe. Kot sta sporočili družbi, bo Google pridobil tudi neizključno licenco za HTC-jevo intelektualno lastnino. Shen je še dejal, da bo HTC še naprej razvijal in prodajal pametne telefone pod lastno blagovno znamko.

Google je sporočil, da je posel dokaz desetletja trajajočega strateškega razmerja med HTC-jem in Googlom pri razvoju pametnih telefonov premijskega razreda. Med njimi je HTC-jeva družina pametnih telefonov Pixel, ki se ji po Googlovih navedbah obeta nadaljnji razvoj. Med zaposlenimi, ki bodo s HTC-ja prešli na Google, jih veliko dela prav pri razvoju naprav iz skupine Pixel.

HTC pionir, a delež odžirajo kitajski tekmeci

HTC velja za enega od pionirjev na trgu mobilnih telefonskih aparatov, v zadnjem času pa mu tržni delež odžirajo kitajski tekmeci, kot so Huawei, ZTE in Xiaomi ter pri dražjih modelih tudi vodilni na trgu Samsung.

To je HTC pripeljalo v rdeče številke in že nekaj mesecev so se pojavljale govorice, da utegne iz osnovne dejavnosti izločiti proizvodnjo mobilnih telefonskih aparatov, pa tudi svojo drugo najpomembnejšo vejo, to je proizvodnjo očal za virtualno resničnost vive. Ta za zdaj ostaja pod okriljem HTC-ja.

Zadnje finančno poročilo HTC-ja kaže na resen položaj v podjetju. Avgust je bil namreč najslabši mesec v zadnjih 13 letih. Prihodki so bili za 51,5 odstotka nižji kot julija in za 54,3 odstotka nižji kot avgusta lani.

Zadnja paradna mobilnika, kot sta aktualni HTC U11 in lanski HTC 10, sta po oceni poznavalcev izredno dobri napravi, a kupiti ju očitno noče skorajda nihče.

Za Google je to drugi nakup katerega od proizvajalcev mobilnikov. Leta 2011 je za 12,5 milijarde dolarjev kupil že ameriškega proizvajalca Motorolo, ki pa se ga je razmeroma hitro znebil. Leta 2014 ga je za 2,91 milijarde dolarjev prodal Lenovu.

B. V.