Na Mednarodni vesoljski postaji zaradi trka s kamnitim delcem uhajal zrak

Življenje posadke ni v nevarnosti

31. avgust 2018 ob 07:59

Bajkonur - MMC RTV SLO

Posadka na mednarodni vesoljski postaji (ISS) je sanirala uhajanje zraka iz kabine. Ta je uhajal skozi majhno odprtino, ki naj bi nastala zaradi trka s hitro letečim kamnitim delcem v vesolju.

Nenavadno stanje v kabini astronavtov so prve zaznale naprave v nadzornih centrih na Zemlji, v Houstonu v Teksasu in prestolnici Rusije Moskvi, saj so začeli utripati senzorji, ki nadzorujejo zračni tlak. V tistem trenutki so člani mednarodne posadke na ISS-ju spali, poroča BBC.

Po pregledu kabin so ugotovili, da je majhna luknjica na ruskem vesoljskem plovilu Sojuz, ki je prispela na postajo ISS-ja 8. junija s tričlansko posadko, med katerimi sta bila astronavta Alexander Gerst in Američanka Serena Aunon-Chancellor ter kozmonavt Rus Sergej Prokopjev, ki bodo na ISS-ju v okviru misije Horizons pol leta.

Mikropoškodbo so sanirali

"Astronavti so odkrili mikropoškodbo, po vsej verjetnosti je nastala kot posledica zunanje poškodbe plovila. Inženirji, ki so izdelali plovilo, so prepričani, da je poškodba posledica trka mikrometeorita," je dejal vodja Ruske zvezne vesoljske agencije (Roscosmos) Dmitrij Rogozin.

Poškodbo je potrdil tudi Alexander Gerst, ki je prevzel vodenje skupine na ISS-ju. Majhno luknjico, dolgo le nekaj milimetrov, so prekrili s tesnilnim sredstvom in lepilnim trakom. Ker se bo z istim plovilom Sojuz posadka tudi vrnila na Zemljo, se zdaj z nadzorno ekipo na Zemlji usklajujejo, ali bo plovilo morebiti potrebovalo korenitejše popravilo, še poroča BBC.

V primerjavi s predhodnimi ekipami na ISS-ju so novi prebivalci manj izkušeni. Gerst iz Evropske vesoljske agencije (ESA) je edini, ki je že bil v vesolju, in sicer na misiji leta 2014.

Hitroleteči meteoriti in drugi prašni delci v vesolju predstavljajo stalno nevarnost za Mednarodno vesoljsko postajo, ki kroži 400 kilometrov okrog Zemlje, in je redek primer sodelovanja med ZDA in Rusijo. V Zemljini orbiti je od leta 1998, kjer kroži s hitrostjo 28.000 kilometrov na uro. Pri projektu sodeluje 16 držav.

K. Št.