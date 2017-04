Na očesni kliniki prvič opravili inovativno presaditev mrežnice

Bolniku presajen del njegove zdrave mrežnice

5. april 2017 ob 11:27

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Avtologno presaditev očesne mrežnice so do zdaj po svetu opravili le okoli 20-krat. Na zemljevidu se je izrisala tudi Ljubljana, saj ga je pred dnevi uspešno izvedel Xhevat Lumi z Očesne klinike UKC Ljubljana.

Gre za inovativen poseg, pri čemer bolniku presadijo del njegove zdrave mrežnice. Izvedli so ga pri bolniku z veliko luknjo v rumeni pegi, ki se s standardnim operativnim pristopom ni zaprla. Makularna luknja nastane zaradi degenerativnih sprememb v steklovini ter nenormalnih vezi med steklovino in mrežnico na področju rumene pege. To lahko vodi do občutnega poslabšanja vidne ostrine, kar bistveno zmanjša kakovost življenja teh bolnikov. Nekateri izmed njih celo povsem izgubijo vid, so v sporočilu za javnost navedli v UKC Ljubljana.

Mrežnica je del očesa s sprejemniki svetlobe, rumena pega pa delček, na katerem je receptorjev daleč največ. Je torej bistvena za vid oziroma poskrbi za center slike, ki se nam izrisuje v možganih.

Po pojasnilih Xhevata Lumija se med operacijo del zdrave mrežnice s periferije presadi na mesto manjkajoče mrežnice v rumeni pegi. "V nasprotju z dozdajšnjimi razmišljanji namreč, da se mrežnica kot živčno tkivo ne da presaditi, te začetne izkušnje kažejo, da se presajena mrežnica čez čas vendar zaraste in integrira v novem okolju ter postopoma prevzema svojo funkcijo," je dodal.

Dober mesec po operaciji so rezultati pri bolniku po navedbah Lumija zelo obetavni. Luknja se je s pomočjo presadka mrežnice zaprla, prišlo je tudi že do rahlega izboljšanja vidne ostrine operiranega bolnika.

Xhevat Lumi kot vitreoretinalni kirurg na očesni kliniki UKC Ljubljana deluje že več kot 20 let, od leta 2008 tudi kot vodja oddelka za kirurgijo. "S pomočjo bogatih izkušenj opravlja najzahtevnejše kirurške posege sprednjega in zadnjega očesnega segmenta ter oskrbo hujših očesnih poškodb," sporočajo z UKC-ja. Pri posegu so sodelovali asistenkta Polona Zaletel Benda, instrumentarka Erika Jakulin in anesteziološka ekipa.

Al. Ma.