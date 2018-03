Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 11 glasov Ocenite to novico! Senzorji bodo skriti v nemotečih obližih, ki si jih bodo pacienti prilepili na kožo. Zdravstveno osebje bo tako lahko 24 ur na dan spremljalo stanje in dejavnost pacienta. Foto: Promocijsko gradivo Kot terapevt pogosto razmišljam, kaj moji bolniki počnejo doma. So sposobni opraviti vsa moja priporočila, da se morajo vsakodnevno truditi narediti več? Ali vidimo, da dnevno več hodijo? Da se več trudijo s pogovori? Takšne podatke nam sporočajo senzorji, pri klasičnem pristopu pa se moramo zanašati na to, kar nam bolnik pove sam. Kristen Hohl o "neiskrenosti" bolnikov Senzorji bodo med drugim pomagali pri fizioterapiji. (Fotografija je simbolična.) Foto: EPA Sorodne novice Odkrili povezavo med očetovimi geni in rakom jajčnikov Dodaj v

Obliži s senzorji bodo zdravniku pošiljali podatke o bolnikih po možganski kapi

Zdravljenje bo bolj prilagojeno individualnim primerom

25. februar 2018 ob 18:49

Chicago - MMC RTV SLO

Znanstveniki v ZDA razvijajo senzorje, ki jih bodo bolniki po možganski kapi prilepili nase, ti pa bodo neprestano pošiljali zdravniku podatke o njihovem stanju. To bo pospešilo rehabilitacijo, so prepričani raziskovalci.

Senzorji bodo terapevtom omogočili natančno 24-urno spremljanje učinkovitosti predpisane terapije in jo bodo lažje ter hitreje prilagodili vsakemu posameznemu primeru, je prepričana ekipa razvijalcev tehnologije. Podrobnosti sistema so pred kratkim predstavili na letnem srečanju ameriškega združenja za napredek v znanosti v Teksasu.

Lizzy McAninch, ki je sama zdravnica, je pred dvema letoma doživela kap. Ni se mogla premikati, govoriti ali požirati več tednov. Zdaj preizkuša majhne lepljive obližem podobne senzorje, ki neprestano pošiljajo podatke njeni zdravstveni ekipi. "Tehnologija s pomočjo senzorjev na koži ugotavlja, katere mišice delujejo pravilno in katere je prizadela kap, tako da lahko zdravnik lažje predpiše ustrezne terapije za odpravo težav," je pojasnila za BBC.

Senzorji nikoli ne nehajo pošiljati podatkov, tudi ko McAnincheva ni na fizioterapiji in odide domov ter po vsakodnevnih opravkih. Njen terapevt Kristen Hohl lahko tako njen napredek spremlja kar od doma. "Kot terapevt pogosto razmišljam, kaj moji bolniki počnejo doma. So sposobni opraviti vsa moja priporočila, da se morajo vsakodnevno truditi narediti več? Ali vidimo, da dnevno več hodijo? Da se več trudijo s pogovori? Takšne podatke nam sporočajo senzorji, pri klasičnem pristopu pa se moramo zanašati na to, kar nam bolnik pove sam," je Hohl pojasnil, da bolniki velikokrat ne povedo resnice, pa naj bo to namerno ali ne.

Majhen obliž, poln senzorjev

Za znanstvenike je bil izziv predvsem to, kako v majhen fleksibilen material vstaviti veliko elektronike in hkrati zagotoviti, da bo obliž čim prijetnejši za nošnjo, tako da ga bodo bolniki lahko zlahka dolgo nosili na sebi. "Obliž s senzorji je za bolnika praktično nezaznaven," je zatrdil razvijalec John Rogers z univerze Northwestern v Chicagu.

"V ta obliž - gre za izredno praktično in fleksibilno osnovo - lahko vgradimo vse vrste naprednih senzorjev, mikroprocesor, baterije, tudi anteno za omrežje WiFi," je pojasnil unikatno vsestransko uporabnost obliža, saj ga bo mogoče prirediti za monitoring različnih bolezenskih stanj.

Še preden se bo izteklo letošnje leto, bodo imeli raziskovalci zaradi obližev na voljo več informacij o okrevanju po kapi kot kadar koli prej, so napovedali. Znanstveniki so prepričani tudi, da bo njihov pripomoček korenito spremenil načine zdravljenja bolnikov.

