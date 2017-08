Presajanje prašičjih organov v človeka postaja vse bolj verjetno

Prašiče v prihodnosti ne bodo vzrejali zgolj za hrano

11. avgust 2017 ob 11:27,

zadnji poseg: 11. avgust 2017 ob 11:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ameriški znanstveniki so uspešno spremenili genski zapis prašičev in pri 37 prašičkih odstranili viruse v njihovem DNK-ju. S tem so naredili korak bližje k presaditvi prašičji organov v človeka.

V študiji, objavljeni v znanstveni reviji Science, so začeli preučevati celice prašičje kože. V prašičjem genetskem zapisu so našli 25 svinjskih endogenih retrovirusov, ki so jih poizkusili kombinirati s človeškimi celicami. Ugotovili so, da lahko svinjski virusi okužijo človeško tkivo. S t. i. tehnologijo Crispr pa so te viruse nato uspešno odstranili, je poročal BBC.

S kloniranjem so nato genetski material prenesli s prašičjih celic brez virusov na prašičje jajčece, da so lahko nastali zarodki. Kompleksen proces sicer še ni učinkovit, se pa je že skotilo 37 zdravih prašičev.

Znanstvenik harvardske univerze Luhan Yang je dejal, da so to najbolj gensko spremenjene živali, glede na število sprememb. Pri raziskavi so tudi sodelovali genetik George Church iz Harvarda ter skupina danskih in kitajskih sodelavcev.

Če bi presajanje živalskih organov v človeka oz. ksenotransplantacija lahko delovala, bi to rešilo več ljudi in zmanjšalo čakalne vrste. Samo v ZDA na nove organe čaka več kot 100.000 ljudi. "Zavedamo se zgodnjih stopenj raziskave in razvoja," je dodal Yang, ki je priznal, da je to zelo težak izziv.

Prašiči so zaradi podobnosti organov primerni za tovrstne transplantacije, lahko pa se jih tudi vzgaja v večjem številu. Trenutno lahko presajajo prašičje srčne zaklopke in trebušno slinavko. Vendar je odstranitev virusov pri prašiču šele začetek transplantacije celih organov, saj lahko že presejani organi drugih ljudeh povzročijo hude imunske reakcije, ki lahko vodijo v zavrnitev novega organa, je navedla francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški znanstveniki trenutno raziskujejo druge možnosti genskih sprememb, da bi bili prašičji organi bolj primerni za človeški imunski sistem.

