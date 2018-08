Prestižno evropsko financiranje dobili trije slovenski raziskovalci

Razpis Evropskega raziskovalnega sveta

8. avgust 2018

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na letošnjem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) Starting Grant 2018 so po 1,4 milijona evrov prestižnega financiranja uspeli pridobiti trije slovenski raziskovalci.



Izvajalska agencija ERC je konec julija objavila rezultate zadnjega razpisa ERC Starting Grant 2018, na katerega je prispelo 3170 projektnih predlogov raziskovalcev z vsega sveta. Odobrili so 403 vloge v višini več kot 603 milijonov evrov.

Konec julija so z Univerze v Ljubljani sporočili, da je prestižno financiranje za mlajše raziskovalce, ki začenjajo samostojno raziskovalno pot, prejel Jaka Tušek s strojne fakultete. Sredstva je prejel za projekt SUPERCOOL - Superelastične porozne strukture za učinkovito elastokalorično hlajenje.

Podrobno o Tuškovem delu:

Slovenski raziskovalci izdelali prvi prototip elastokaloričnega hladilnika na svetu



Poleg Tuška pa sta bila med uspešnimi prijavitelji tudi dva slovenska raziskovalca, ki delata v tujini. David Šarlah s fakultete v Illinoisu je prejel financiranje za projekt Susdrug - Sustainable Approach to Drug Discovery, Veronika Fikfak s Pravne Fakultete v Cambridgu pa za projekt HRNUDGE - A Nudge in the Rights Direction? Redesigning the Architecture of Human Rights Remedies.

Kot je Fikfakova povedala za STA, želi v svojem projektu raziskati, kako države implementirajo odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice. Pri tem jo zanima, katera sredstva, ki jih sodišče uporablja, so najbolj uspešna pri spremembi pravne kulture ter zakonodaje v različnih državah. Med šest držav, ki jih bo preučevala, je vključila tudi Slovenijo.

Šarlahov projekt s področja sintezne kemije pa je zasnovan na raziskovanju novih reakcij, ki bodo lahko omogočile hitrejši dostop do medicinsko-relavantnih spojin. "Zanima nas, kako pretvoriti enostavne kemikalije, denimo tiste, ki jih pridobivamo iz nafte, v strukturno bolj kompleksne spojine, ki se uporabljajo pri odkrivanju novih zdravil - na primer na področju antibiotikov in citostatikov, " je za STA pojasnil Šarlah.

Kot je še dejal, je sinteza kompleksnih molekul še vedno zelo težaven proces, ki potrebuje precej časa. "Moj ERC projekt opisuje nov način, kako lahko hitro pripravimo veliko takšnih molekul na bolj enostaven način in s tem omogočimo hitrejše odkrivanje novih zdravil," je pojasnil. Projekt bo Šarlah izvajal na italijanski Univerzi v mestu Pavia.

Fikfakova je izredna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Cambridgeu, kjer poučuje angleško ustavno pravo, človekove pravice in mednarodno pravo. Med doktoratom je delala za Združene narode v Parizu, na Meddržavnem sodišču v Haagu ter za britansko ministrstvo za pravosodje. Za svoje raziskovalno delo je prejela nagrado Britanske akademije znanosti in Angleške raziskovalne agencije.

Raziskovalec Šarlah pa že štiri leta deluje na Univerzi Illinois v ZDA, kjer ima svojo raziskovalno skupino. Diplomiral je na ljubljanski fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, doktoriral na Scrippsovem raziskovalnem institutu v ZDA ter opravil podoktorski študij na ETH Zurich v Švici, nato pa svojo pot nadaljeval v ZDA.

Cilj programa ERC Starting Grant je podpreti najboljše raziskovalce z vseh področji znanosti na začetku raziskovalne kariere in jim omogočiti zagon samostojne raziskovalne kariere. Trenutno v Sloveniji poteka šest ERC projektov, od tega štirje na Univerzi v Ljubljani v višini več kot 7,5 milijona evrov.