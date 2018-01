Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 9 glasov Ocenite to novico! Avstrijski aktivist Maximilian Schrems je že leta 2015 dobil tožbo proti Evropski komisiji, zdaj pa Facebooku očita kršitve na področju varovanja osebnih podatkov. Foto: EPA Facebook Schremsu odgovarja, da ima kot predavatelj na področju varovanja zasebnosti v primeru profesionalni interes in se ne more sklicevati na pravice potrošnika. Foto: EPA Sorodne novice Facebook bo "drastično spremenil" prikaz novic Ameriški strežniki niso dovolj varni za podatke državljanov EU-ja Dodaj v

Sodišče EU-ja ne dovoli skupinske tožbe proti Facebooku

Avstrijski aktivist bo nadaljeval z individualno tožbo

25. januar 2018 ob 17:21

Luxembourg - MMC RTV SLO, STA

Sodišče EU-ja je avstrijskemu aktivistu Maximilianu Schremsu, ki je za tožbo proti Facebooku zaradi kršenja pravil na področju varovanja podatkov zbral 25.000 podpisov ljudi, dovolilo individualno tožbo, ne pa tudi skupinske.

Maximilian Schrems družbi Facebook očita, da je zagrešila več kršitev določb na področju varstva podatkov v povezavi z njegovim zasebnim računom na Facebooku in tudi v povezavi z drugimi uporabniki tega spletnega družbenega omrežja v Evropi. Med drugim naj bi Facebook posredoval osebne podatke uporabnikov ameriškim obveščevalnim službam, je namigoval Schrems.

Tožnik je sprožil tožbo pred avstrijskimi sodišči, s katero želi doseči, da sodišče nekatera pogodbena določila razglasi za neveljavna in družbi Facebook naloži opustitev uporabe spornih podatkov za lastne namene oziroma namene drugih ter da družba plača odškodnine. Schrems je predlagal 500 evrov odškodnine za vsakega od 25.000 tožnikov.

Družba Facebook na drugi strani trdi, da spoštuje evropsko zakonodajo na področju varovanja podatkov in dodaja, da avstrijska sodišča niso mednarodno pristojna. Prav tako so v Facebooku očitali Schremsu, da ima kot predavatelj na področju varovanja pravic zasebnosti v tem primeru profesionalni interes in se zatorej ne more sklicevati na pravice potrošnika.

V teh okoliščinah je vrhovno sodišče Avstrije zaprosilo Sodišče EU-ja, naj pojasni pogoje, pod katerimi je mogoče uveljaviti pristojnost za potrošnike. Sodišče EU-ja je v sodbi pojasnilo, da uporabnik zasebnega Facebookovega računa ne izgubi svojega statusa "potrošnika", kadar objavlja knjige, vodi predavanja, upravlja spletna mesta, zbira sredstva in mu številni potrošniki odstopijo zahtevke, da jih uveljavlja pred sodišči.

Potrošnik lahko sproži le individualni postopek

Ni pa mogoče uveljaviti pristojnosti za potrošnike za postopek, ki ga sproži potrošnik in v katerem pred sodiščem kraja, kjer ima stalno prebivališče, ne uveljavlja zgolj lastnih zahtevkov, temveč tudi zahtevke, ki so mu jih odstopili drugi potrošniki s stalnim prebivališčem v isti državi članici, drugih državah članicah ali tretji državi. Schrems tako ne bo mogel uporabiti pristojnosti za potrošnike za namene skupinske tožbe.

Primer je pomemben, ker je Facebook - in tudi druge podobne družbe - vse bolj pod udarom, da zbira osebne podatke svojih uporabnikov, zlasti glede njihovih navad in želja ter jih nato posreduje naprej oglaševalcem. O tem sicer še ni presojalo nobeno sodišče.

30-letni Schrems je leta 2015 na podlagi razkritij Edwarda Snowdna že uspel v tožbi proti Evropski komisiji glede deljenja podatkov z ZDA. Je tudi ustanovitelj evropskega centra za digitalne pravice (NOYB), navaja nemški Deutsche Welle.

Schrems bo nadaljeval s tožbo

Po razsodbi Sodišča EU-ja je Schrems zdaj že napovedal, da bo nadaljeval s tožbo na deželnem sodišču na Dunaju. Nad odločitvijo sodišča, da ne bo mogel organizirati skupinske tožbe, ni preveč razočaran, čeprav meni, da bo to precej povečalo procesne stroške, če se bo vsak posameznik odločil za tožbo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

J. R.