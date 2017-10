Tudi s protokolom WPA2 so v brezžičnih omrežjih Wi-Fi varnostne ranljivosti

Proizvajalci že popravljajo razpoke

17. oktober 2017 ob 10:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Raziskovalci so v protokolu WPA2, ki se uporablja za zaščito in šifriranje prometa v brezžičnih Wi-Fi omrežij, našli več varnostnih ranljivosti. Napadalci lahko pridejo tudi do uporabnikovih gesel, avtentikacijskih podatkov.

Protokol WPA2 (Wi-Fi Protected Access) je bil uveden leta 2003 kot odgovor na ranljiv protokol WEP, in od takrat dalje velja za de facto varnostni standard za zaščito Wi-Fi omrežij, pojasnjujejo v nacionalnem odzivnem centru za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij SI-CERT.

Zdaj pa so varnostni raziskovalci so ugotovili, da lahko manipulirajo z nastavljanjem določenih elementov, ki so bistveni za vzpostavitev varne šifrirne povezave med dostopno točko in klientom. To jim omogoča, da lahko v določenih primerih prestrezajo omrežni promet, ga ponovijo, ali pa ponaredijo. Beleženje prometa napadalcu med drugim omogoča krajo različnih avtentikacijskih podatkov - uporabniškega imena, gesla.

Najbolj na udaru Linux in Android

Ranljivi so praktično vsi sistemi, ki imajo možnost povezave v omrežje Wi-Fi, pri čemer pa se enostavnost izrabe ranljivosti med različnimi sistemi zelo razlikuje. Trenutno so najbolj na udaru sistemi GNU/Linux in Android od različice 6.0 dalje, pri katerih je izraba ranljivosti dokaj enostavna. Sistemi Windows 7 in Windows 10 so po podatkih raziskovalcev ranljivi zgolj na enega od t. i. handshake protokolov.

V SI-CERT-u zaenkrat še niso bili seznanjeni s primerom, da bi se katera od ranljivosti uporabljala v napadih, uporabnikom pa svetujejo, da namestijo popravke za sisteme, ko bodo ti na voljo. Za informacije glede posameznih sistemov in produktov naj se obrnejo na proizvajalca.

Proizvajalci razvijajo popravke

Po informacijah portala Ars Technica odkritja omenjene ranljivosti več tednov niso razkrili, tako da bi proizvajalci imeli čas razviti varnostne popravke sistemov. Microsoft je sporočil, da je popravek objavil 10. oktobra, v Googlu pa so pojasnili, da bodo popravek pripravili v naslednjih tednih.

V združenju Wi-Fi Alliance, ki razvija standarde za brezžične povezave, so medtem dejali, da ni dokazov, da je bila ranljivost že izrabljena v zlonamerne namene, sami pa so zdaj razvili orodje za pomoč pri odkrivanju te ranljivosti.

A. S.