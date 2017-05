EU obljublja na tisoče novih brezplačnih brezžičnih točk

Juncker: "Wifi v vsako evropsko mesto in vas"

30. maj 2017 ob 13:51

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Svet EU-ja in Evropski parlament sta v okviru projekta WiFi4EU dosegla dogovor o zagotavljanju brezplačnega dostopa do spleta na javnih mestih v več tisoč mestih po Evropi.

Javne točke brezplačnega dostopa do brezžičnega interneta bodo vzpostavljali predvsem na javnih krajih, kot so parki, bolnišnice in knjižnice.

Brezplačen dostop do spleta bo na voljo v vseh članicah unije. Pri tem se bodo v projektu še posebej osredotočili na točke, kjer je trenutno težko dostopati do interneta, je sporočilo malteško predsedstvo Sveta Evropske unije.

Evropska unija bo za to širitev točk dostopa do brezžičnega interneta v prihodnjih dveh letih namenila 120 milijonov evrov, s tem denarjem pa naj bi vzpostavila med 6000 in 8000 javnih točk za dostop do brezžičnega interneta. Proračun za projekt je sicer še treba dokončno doreči.

Spodbuda uporabe digitalnih storitev

Malteški minister za konkurenčnost Emmanuel Mallia je v imenu malteškega predsedstva EU-ja poudaril, da bo projekt WiFi4EU omogočil dostop do hitre internetne povezave tudi državljanom, ki sicer ne bi imeli možnosti uporabe hitrega interneta. "Spodbudil bo uporabo digitalnih storitev in zmanjšal digitalni razkorak, med drugim tudi tam, kjer je dostop do spleta zdaj omejen," je dodal.

"WiFi4EU je dobrodošel prvi korak, a za hitre internetne povezave na celotnem ozemlju unije bo treba storiti še veliko več," pa je dejal evropski komisar Andrus Ansip, pristojen za enotni digitalni trg.

Wifi v vsako evropsko vas in mesto

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je načrte za WiFi4EU prvič omenil lani, ko je izpostavil, da je cilj unije "opremiti vsako evropsko vas in mesto z brezplačnim dostopom do interneta okoli javnih središč do leta 2020".

Prve javne točke za dostop do brezžičnega interneta v okviru projekta naj bi vzpostavili konec letošnjega leta.

