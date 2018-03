Uber po prvi smrti zaradi avtonomnega vozila ustavil vse teste

Človeški dejavnik je nepredvidljiv

19. marec 2018 ob 21:38

Phoenix - MMC RTV SLO, STA

Podjetje Uber je prekinilo vsa testiranja avtonomnih vozil v Severni Ameriki, potem ko je eden izmed njih v nedeljo v Phoenixu do smrti zbil 49-letno peško, ki je prečkala cesto mimo prehoda za pešce.

Iz do zdaj znanih informacij je jasno, da je šlo za nesrečo, kjer je tehnologija morda delovala brezhibno, vendar brez upoštevanja nepredvidljivega človeškega dejavnika. Ta je še vedno največji izziv strokovnjakov pri uvajanju nove tehnologije.

Šofer v vozilu, a je bilo v samodejnem načinu obratovanja

Na šoferskem sedežu Uberjevega testnega vozila je sicer sedel človek, vendar pa je bil avtomobil v samodejnem načinu obratovanja. Nesreča se je zgodila okrog 22. ure zvečer v nedeljo po krajevnem času v mestu Tempe pri Phoenixu. Elaine Herzberg so odpeljali v bolnišnico, kjer je pozneje zaradi poškodb umrla in postala prva smrtna žrtev avtonomnega vozila.

Vodja Uberja Dara Kosrovshahi je po poročanju BBC-ja dejal, da je "smrt peške zelo žalostna vest. V mislih smo z družino žrtve, hkrati pa sodelujemo z lokalnimi oblastmi, da bi skupaj ugotovili, kaj se je zgodilo."

Avtonomna vozila testirata tudi Google in Tesla

Uber je teste začel leta 2016 v Pittsburghu, pozneje pa jih jih razširil še v Tempe in Toronto. Podobna vozila prihodnosti, ki bodo sčasoma varnejša od vozil z voznikom, preizkušajo tudi druga podjetja, med njimi Google in Tesla.

Nesreče so se že zgodile, vendar brez smrtnih žrtev. Uberjevo vozilo brez voznika, športni terenec volvo XC90, je bilo lani v mestu Tempe vpleteno v nesrečo, ki jo je zakrivil voznik drugega avtomobila, ko je izsilil prednost v križišču.

Arizona dovolila testiranja

Arizona je podjetjem dovolila testiranja vozil brez voznika in ta so to s pridom izkoristila. Google pri Phoenixu že leto dni pobira in odlaga potnike z avtomobili brez voznika in nesreč še ni bilo. Tovrstno testiranje je na primer v mestu, kot je New York, kjer pešci razen obiskovalcev redno kršijo prometne predpise pri prečkanju cest, trenutno preveč nevarno. Kršijo jih redno tudi vozniki in po novem še vse številčnejši kolesarji.

Organizacija Watchdog, ki se zavzema za ostrejša pravila za avtonomna vozila, je ob nesreči pozvala k moratoriju za avtonomna vozila na javnih cestah. Nesrečo v Phoenixu pa je označil za tragedijo, "za katero smo se leta borili, da se ne bi zgodila".

A. V.