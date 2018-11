Zveza potrošnikov se pridružuje pritožbi proti Googlu zaradi sledenja lokacijam uporabnikov

Google naj bi kršil GDPR

27. november 2018 ob 12:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zveza potrošnikov Slovenije bo pri Informacijskem pooblaščencu zaradi načina sledenja lokacij uporabnikov in domnevnem kršenju GDPR-ja vložila pritožbo proti Googlu in se s tem pridružila zvezam na Norveškem, Nizozemskem, Češkem, Poljskem, Švedskem in v Grčiji.

Operacijski sistem Android, ki ga je razvil Google, poganja več kot dve milijardi pametnih telefonov po svetu. Vendar Android prinaša kar nekaj omejitev, med njimi tudi to, da morajo imeti uporabniki teh mobilnih telefonov tudi svoj Googlov račun, če želijo telefon dejansko uporabljati. Google pa pri tem izkorišča različne trike, da uporabniki pustijo sledenje lokacije vklopljeno, a ne daje jasnih informacij, kaj vklop funkcije pomeni. Zbrane podatke nato lahko uporablja na najrazličnejše načine, med drugim tudi za ciljno oglaševanje.

Poročilo norveške potrošniške organizacije kaže, da Google podatke o lokaciji uporabnikov zbira preko dveh svojih funkcij, to sta "Location history" in "Web & App activity", ki sta integrirani v vse Googlove račune: "Podatki o lokaciji lahko razkrijejo veliko stvari o uporabnikih, kot so verska in politična prepričanja, zdravstveno stanje in spolna usmerjenost," so opozorili pri evropski potrošniški organizaciji Beuc.

Potrošniki se ne zavedajo uporabe svojih osebnih podatkov

V naši zvezi potrošnikov pa opozarjajo, da zaradi nepoštenih praks potrošniki niso seznanjeni z obsegom zbiranja in uporabe njihovih osebnih podatkov. Poleg tega potrošniki nimajo resnične izbire, ali bodo podatke o lokaciji delili z Googlom. Na ZPS-ju menijo, da te prakse niso skladne s splošno uredbo EU-ja o varstvu podatkov (GDPR), saj Google nima zakonite pravne podlage za obdelavo navedenih osebnih podatkov.

Raziskava norveške zveze potrošnikov pa kaže, da privolitev uporabnikov za obdelavo osebnih podatkov glede na konkretne okoliščine ni svobodna. Poleg tega se podjetje ne more sklicevati na pravno podlago zakonitega interesa, zaradi pomembnega in vsiljivega učinka, ki ga ima sledenje lokaciji na pravice in svoboščine posameznika.

"Gre za težave, ki se dotikajo vseh Googlovih uporabnikov v Evropi. Potrebujemo močno, usklajeno izvrševanje teh pravil. Podjetjem ne bi smeli dopustiti, da pod pretvezo njihovega spoštovanja, pravila preprosto obidejo, ne glede na to, za kako veliko ali globalno podjetje gre," je opozoril Matjaž Jakin iz pravne pisarne ZPS-ja in dodaja: "Vsekakor je deljenje svoje lokacije lahko povsem uporabno, na primer, da bi tako lažje našli dobro restavracijo med potovanjem. Obenem pa lahko podatki o tem, katere kraje smo obiskali, o nas in našem zasebnem življenju razkrijejo veliko. Iz tega razloga bi moral Google in drugi osebne podatke zbirati in obdelovati le, kadar je to zares nujno, predvsem pa na podlagi naše privolitve."

Prakse, ki jih Google uporablja za usmerjanje uporabnikov v deljenje podatkov o lokaciji:

- Zavajajoče zaporedje klikov (deceptive click-flow): narejeno na način, da uporabnika pri nastavitvi Androida vodi v vklop funkcije "Location history", ne da bi se tega zavedal. - Skrite privzete nastavitve: pri nastavljanju Googlovega računa je funkcija "Web & App activity" privzeto že vklopljena, obenem pa je skrita tako, da je do nje mogoče priti šele z dodatnim poizvedovanjem in klikanjem uporabnika. - Zavajajoče in enostranske informacije: uporabniki ne dobijo dovolj informacij ob predstavitvi možnosti in so zavedeni o tem, kateri podatki se zbirajo in kako se uporabljajo. - Ponavljajoče se usmerjanje: uporabniki so večkrat postavljeni pred izbiro, naj vklopijo funkcijo "location history" ob uporabi različnih Googlovih storitev, tudi če so to funkcijo predhodno ob nastavitvi telefona že zavrnili. - Združevanje storitev in pomanjkanje razčlenjenosti izbire: če uporabnik želi uporabljati storitve, kot sta Google Assistant in razvrstitev svojih fotografij po lokaciji, Google vklopi vsiljivo sledenje lokaciji.

La. Da.