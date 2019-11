V MMCAnalizo smo zato povabili režiserja filma Gregorja Božiča. S filmskima ustvarjalcema se bo pogovarjala Ana Jurc, pogovor pa se bo začel ob 14.00.

V živo

35-letni Gregor, ki podpisuje režijo in scenarij (tega sta napisala skupaj z Marino Gumzi, ki je tudi producentka filma), je zgodbo svojega celovečernega prvenca postavil v obmejno beneško vasico pred drugo svetovno vojno. Te kraje je tedaj zaznamovala huda revščina, tamkajšnje prebivalstvo pa ga je zato množično zapuščalo. Pridih pravljičnega spremljajo pripovedi zadnjih prebivalcev z gozdom poraslih dolin, ki se svojih domov še niso odločili zapustiti, Božič pa njihove usode osvetljuje z izpiljenim vizualnim slogom, ki kaže nežno naklonjenost do narave.

Slovensko-italijanska koprodukcija je nastajala približno sedem let. Foto: Zavod Nosorogi

"Slovenski film še nikoli ni bil v tako dobri formi," je ob filmu zapisala kritičarka Ana Šturm. "Razgibane pripovedne tehnike, slikovit prikaz številnih lokalnih običajev in domiselno poigravanje z mitološko podobo svetih treh kraljev v podobi Janje Majzelj, Marka Breclja in Matija Solceta v film vnašajo prijetno lahkotnost. Avtorja se poigravata s pravljičnimi elementi in gradita zanimivo teksturo realnosti, ki se nelinearno vije med resničnostjo, zgodovino, spomini, sanjami in domišljijo."

Filmska in igralska zasedba je mednarodna; pri filmu (nastal je produkcijski hiši Nosorogi) so sodelovali ustvarjalci iz sedmih držav. Glavne vloge zasedajo Massimo De Francovich, Giusi Merli, Ivana Roščić, v stranskih pa bo mogoče videti Tomija Janežiča, Anito Kravos, Natašo Keser in Janeza Škofa. Film je septembra Portorož zapustil z 11 vesnami, še pred tem pa se je predstavil na slovitem filmskem festivalu v Torontu.