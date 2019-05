V SD sicer ne skrivajo svojih ocen, da bi Tanja Fajon, ki so ji volivci zaupali vnovični mandat v Evropskem parlamentu, lahko kompetentno opravljala komisarske naloge. Foto: BoBo

Po nedeljskih evropskih volitvah se je začel politični boj za mesto evropskega komisarja. V koalicijskih strankah formalnih pogovorov o tem še niso začeli, bodo pa morda o tem govorili v četrtek na rednem srečanju koalicijskih partneric. "Kar se komisarske zgodbe tiče, verjamem, da ste radovedni, ampak saj veste, nekaj dramaturške napetosti pa vendarle mora biti," je bilo edino, kar je glede tega novinarjem doslej povedal premier Marjan Šarec.

Med imeni, ki se omenjajo v zvezi s kandidaturo za komisarsko mesto, je med drugim izpostavljena evropska poslanka Tanja Fajon (S&D/SD), ki je bila v nedeljo izvoljena za nov mandat, in to z rekordnimi številom preferenčnih glasov. V SD svojega mnenja, da bi Fajonova lahko kompetentno opravljala komisarske naloge, ne skrivajo. Je pa ob tem slišati ocene, da premier Šarec ne bo pristal na to, da bi koalicijska partnerica SD imela tako pomemben vpliv na izbiro kandidata.

Medtem v SDS-u, ki je s skupno listo z SLS-om v nedeljo osvojila največ poslanskih mandatov, menijo, da bi bil ustrezen kandidat njihov poslanec Anže Logar. Kot možna kandidata pa se omenjata tudi predsednika SMC-ja in DeSUS-a, Miro Cerar in Karl Erjavec.

Predsednik SNS-a Zmago Jelinčič se je podpisal pod predlog, ki ga je poslal v imenu stranke in njene poslanske skupine, katere vodja je. Po njihovem prepričanju je Jelinčič ustrezen kandidat za to funkcijo, saj da ima ustrezno izobrazbo, dolgoletne politične izkušnje v Sloveniji in mednarodnih institucijah, je pripravljen z vsemi močmi zastopati slovenske interese ter je "komunikativen, pri zagovarjanju stališč je pripravljen na kompromise, nikakor pa ne na popuščanja". Dopisu je Jelinčič priložil seznam in opis svojih delovnih izkušenj ter soglasje h kandidaturi.