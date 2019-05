Veselje v štabu SD-ja po razglasitvi izidov. Foto: BoBo

"Tako dobrega izida stranka na evropskih volitvah, ne v odstotkih ne v absolutnem številu prejetih glasov, še ni dobila, zato se državljanom in državljankam iskreno zahvaljujem," je v izjavi medijem v Cankarjevem domu, kjer se je danes sešlo predsedstvo stranke, povedal predsednik stranke Dejan Židan.

Dodal je, da se počutijo kot zmagovalci, tudi v tem smislu, da so v partnerstvu, ki ga imajo tako z levosredinskimi strankami iz skupine ALDE, s katerimi so v vladi, in z Levico, s katero imajo pogodbeno sodelovanje, skupaj zbrali štiri evroposlanske mandate od osmih. Tako je koalicija po njegovem prepričanju dobila dodatno legitimnost. "Ne smemo pozabiti, da je imela do zdaj desnica pet mandatov, sredina in levica pa samo tri," je spomnil.

"To partnerstvo, ki ga imamo zdaj v Sloveniji, želimo nekako izvoziti tudi v EU. Cilj SD-ja je, da skupaj z našo skupino Socialistov in demokratov (S&D) v Evropskem parlamentu vzpostavimo partnerstvo tako z levico kot zelenimi in tudi liberalnimi strankami in kot napredno partnerstvo poiščemo naprednega predsednika komisije, ki bo garant za spremembe," je še dejal Židan.

Ponudba sodelovanja

Predsednik SD-ja je izrazil obžalovanje, da se v Evropski parlament ni uspelo prebiti več poslancem in poslankam z list, "ki so zagovarjale tršo okoljsko in podnebno politiko, digitalizacijo, robotizacijo in več socialnih pravic na ravni EU-ja". Že v torek bodo po njegovih besedah te liste povabili, da se sestanejo, in jim ponudili možnost sodelovanja. V mislih imajo denimo listo Povežimo se. Židan je ob tem opozoril, da ne želijo biti pokroviteljski, ampak le, da bi skupaj uresničili neke projekte.

Kmalu je pričakovati razpravo o predsedniku Evropske komisije in razpravo glede izbire slovenskega komisarja, pri čemer je Židan izrazil pričakovanje, da bi bila Slovenija najprej čim enotnejša pri iskanju "dobrega, učinkovitega in naprednega predsednika Evropske komisije". To je prvi korak, šele nato bodo na vrsti naslednji, je poudaril.

Tanji Fajon se bo v Bruslju pridružil Milan Brglez. Foto: BoBo

SD prejel 18,6 odstotka glasov

Stranka SD je po delnih uradnih izidih na volitvah prejela okoli 18,6 odstotka glasov, kar ji je prineslo dva mandata. V Evropski parlament sta bila izvoljena Tanja Fajon, ki so ji volivci namenili največ preferenčnih glasov in ji tako zaupali že tretji mandat v Evropskem parlamentu, ter nekoliko presenetljivo s četrtega mesta na listi Milan Brglez.

Zmagovalka Evropskih volitev v Sloveniji je skupna lista SDS-a in SLS-a, ki je z okoli 26,4 odstotka glasov osvojila tri poslanske mandate. Poleg SD-ja je dva mandata dobil tudi LMŠ, ki je prejel 15,6 odstotka glasov. En mandat je ohranil NSi, za katerega je volilo dobrih 11 odstotkov volivcev.