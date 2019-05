Na evropskih volitvah sta koalicijski stranki SD in LMŠ dobili vsaka po dva evroposlanca. Foto: BoBo

Ideje o tem, kako bi morali spremeniti postopek imenovanja komisarja iz Slovenije, da bi bil ta izvoljen na evropskih volitvah ali pa podprt s strani petih izvoljenih evropskih poslank in poslancev, so pokopane. O novem komisarju ali komisarki bo tako znova odločala vlada, ki pa se hoče izogniti scenariju, ki smo mu bili priča leta 2014 s pošiljanjem treh imen in nato menjavi Alenke Bratušek z Violeto Bulc.

Zadnjo besedo bo imel premier Marjan Šarec, ki je dejal: "Ne želimo spet pošiljati treh kandidatov, da ne bi spet prišlo do enakih problemov, kot je prišlo takrat. Verjamem, da bomo sposobni izbrati kandidata, ki bo dober."

Premier si bo prizadeval za enega kandidata za komisarja, a če bodo v Bruslju zahtevali dve imeni, bo tja poslal dve. Foto: BoBo

Če bo iz Bruslja prišla pobuda, naj vsaka država pošlje imeni dveh kandidatov, bo tako storila tudi Slovenija. Sicer pa si bo premier prizadeval za enega kandidata. Težava pa je, kako, iz katere vladne stranke ga izbrati in obenem skupaj obdržati raznorodno koalicijo.

Bodo ime predlagali v SD-ju?

Sodeč po izidih evropskih volitev lahko Socialni demokrati izrazijo pričakovanje, da bo komisar oziroma komisarka iz njihovih vrst. Že leta 2014 so za to mesto med drugimi ponujali Tanjo Fajon, ki je tokrat dobila tudi največ preferenčnih glasov in bi utegnila biti SD-jeva naravna izbira. Premier Šarec pravi: "Jaz se ne bi toliko ukvarjal s tem, koliko odstotkov je kdo dobil. Pomembno je, da pošljemo dobro ime."

Dobro ime pa bi utegnilo pomeniti ime iz močnejše politične skupine. V Evropi se namreč LMŠ, SMC, SAB in DeSUS prištevajo med liberalce. SD pa so socialisti. Tudi to razmerje je treba vstaviti v enačbo o iskanju komisarja ali komisarke iz Slovenije, ki bo šel po poti Janeza Potočnika in Violete Bulc. Liberalci so na evropskih volitvah močno pridobili, kar bo vplivalo na razmerja moči v evropskih institucijah.

Židan za enotnost pri iskanju kandidata, DeSUS bo podprl premierjevo izbiro

Novoizvoljeni evroposlanec iz vrst SD-ja, Milan Brglez, je po poročanju STA-ja sicer namignil, da "bi bilo pravilno, da so to kandidati, ki so se preverili na teh volitvah", medtem ko je bil predsednik stranke Dejan Židan malo milejši, ko je dejal, da si želi, da bi bila Slovenija najprej čim bolj enotna pri iskanju "dobrega, učinkovitega in naprednega predsednika Evropske komisije".

Prvak DeSUS-a Karl Erjavec je že poudaril, da je izbira komisarja izbira predsednika vlade, ki bo po njegovem prepričanju znal svoj predlog argumentirati, v DeSUS-u pa bodo njegov predlog podprli.